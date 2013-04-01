Актуальная тема

Это рассказ о том, как в нашей стране полиция фабрикует уголовные дела о «нарушении авторских прав» с целью улучшения своих статистических показателей, а суд покрывает эти фабрикации.Вместо того, чтобы способствовать раскрытию вскрытых стороной защиты грубых нарушений закона сотрудниками полиции при производстве расследования, судья предпочла покрывать своих коллег-правоохранителей, очевидно руководствуясь ложно понимаемыми нормами корпоративной этики.Суть дела в следующем. Один человек занимается мелким ремонтом компьютеров, восстановлением данных, иногда расклеивает объявления об этом на подъездах. И вот однажды ему позвонили и пригласили прийти и восстановить утраченные файлы на жестком диске. Парень пришел и сделал, что его просили. Через пару месяцев история повторилась. В первый раз это была «негласная закупка», во второй – проверочная закупка. О том, как это "видели" сотрудники полиции человек узнал уже потом из материалов уголовного дела…