Актуальная тема

Статьи, посвященные спорной и обсуждаемой в Нижнем Новгороде тематике
Главный городской застройщик Нижегородской области снова жалуется на прицел автоматов
В минувшую пятницу силами федеральных спецслужб проведены обыски в мэрии Нижнего Новгорода и офисах компаний «РегионИнвест52», «Старт-Строй» и «Столица Нижний», по подозрению в мошенническом проведении аукционов на земельные участки в черте города. Выемку документов связывают с продажей по минимальной цене земельных участков на территории совхоза "Цветы" и в границах улиц Ильинская - Новая - Максима Горького.
Сегодня глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин сообщил журналистам: никто не говорит о том, что проверки хозяйственной деятельности администрации Нижнего Новгорода не должны проводиться, "однако это должны делать, наверное, люди с компьютерами в руках, а не с автоматами".
Как сообщалось ранее, спикер Законодательного собрания Нижегородской области заказал расстрел Олега Сорокина из автоматического оружия.
СПРАВКА "ХРОНИК"
Интерес правоохранительных органов, по мнению газеты "Известия", связан со следующим эпизодом развития города. Аукционная комиссия, председателем которой является заместитель главы администрации города Сергей Миронов (ранее, сотрудник основной девелоперской фирмы мэра), признала земельный аукцион не состоявшимся, так как заявку на участие подала всего одна фирма — ООО «РегионИнвест52», которое было зарегистрировано в УФНС за месяц до проведения аукциона. За несколько дней до данного распределения участков фирма получила 84 млн рублей в долг от ООО «Старт-Строй», принадлежащего жене главы города Эладе Нагорной.
Сегодня глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин сообщил журналистам: никто не говорит о том, что проверки хозяйственной деятельности администрации Нижнего Новгорода не должны проводиться, "однако это должны делать, наверное, люди с компьютерами в руках, а не с автоматами".
Как сообщалось ранее, спикер Законодательного собрания Нижегородской области заказал расстрел Олега Сорокина из автоматического оружия.
СПРАВКА "ХРОНИК"
Интерес правоохранительных органов, по мнению газеты "Известия", связан со следующим эпизодом развития города. Аукционная комиссия, председателем которой является заместитель главы администрации города Сергей Миронов (ранее, сотрудник основной девелоперской фирмы мэра), признала земельный аукцион не состоявшимся, так как заявку на участие подала всего одна фирма — ООО «РегионИнвест52», которое было зарегистрировано в УФНС за месяц до проведения аукциона. За несколько дней до данного распределения участков фирма получила 84 млн рублей в долг от ООО «Старт-Строй», принадлежащего жене главы города Эладе Нагорной.
Череда провокаций со стороны застройщика на Ковалихе – Семашко: лже-пикеты и "освящение" стройки
За последние несколько недель застройщик, пытающийся возвести многоэтажный дом путем уплотнительной застройки на перекрестке улиц Ковалихинская и Семашко, осуществил ряд провокаций, основная цель которых – манипуляция общественным мнением и воздействие на городские власти.
Заказные статьи, фальшивые видеоролики, поливание грязью активистов, проплаченные пресс-конференции и экспертные советы, "освящение" незаконной стройплощадки, привлечение к кампании против жителей политтехнологов и лже-заявки о проведении пикетов от имени жителей - таков арсенал средств борьбы против людей со стороны застройщика.
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Заказные статьи, фальшивые видеоролики, поливание грязью активистов, проплаченные пресс-конференции и экспертные советы, "освящение" незаконной стройплощадки, привлечение к кампании против жителей политтехнологов и лже-заявки о проведении пикетов от имени жителей - таков арсенал средств борьбы против людей со стороны застройщика.
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Варварская вырубка деревьев в Н.Новгороде
За последние несколько дней во всех районах Н.Новгорода люди наблюдали варварские вырубки живых зеленых насаждений. Зеленые, большие и здоровые деревья варварски вырубали как в заречной части, на Автозаводе, так и в нагорной. 24 августа была обнаружена "делянка" в сквере на площади свободы. В этом сквере, который является одним из немногих оставшихся в центре города островков зеленой жизни, стало на три дерева меньше. Застать вырубщиков не удалось…
Кому может быть выгодно такое уничтожение деревьев? На фото видно, что срубленные деревья, когда были живы, закрывали обзор рекламных вывесок коммерческих магазинов.
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В Н.Новгороде готовится рейдерский захват садовых участков?
10 августа 2012 г. сотрудники нижегородского управления административно-технического контроля (АТИ) по прямому поручению сити-менеджера О.Кондрашова совершили объезд садоводческих товариществ Нижегородского района с целью выявления нарушений. В это не было бы ничего примечательного, если бы не участие в этом мероприятии огромного количества специально приглашенных журналистов электронных и печатных СМИ. Председатель одного из садоводческих товариществ М.Попова, а также садоводы, считают, что эта кампания была инсценирована для того, чтобы подготовить рейдерский захват садов и разворачивание на их месте коммерческой застройки. Ведь сады находятся практически в центре города…
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Как полиция фабрикует уголовные дела о "нарушении авторских прав" в отношении компьютерщиков
Это рассказ о том, как в нашей стране полиция фабрикует уголовные дела о «нарушении авторских прав» с целью улучшения своих статистических показателей, а суд покрывает эти фабрикации.
Вместо того, чтобы способствовать раскрытию вскрытых стороной защиты грубых нарушений закона сотрудниками полиции при производстве расследования, судья предпочла покрывать своих коллег-правоохранителей, очевидно руководствуясь ложно понимаемыми нормами корпоративной этики.
Суть дела в следующем. Один человек занимается мелким ремонтом компьютеров, восстановлением данных, иногда расклеивает объявления об этом на подъездах. И вот однажды ему позвонили и пригласили прийти и восстановить утраченные файлы на жестком диске. Парень пришел и сделал, что его просили. Через пару месяцев история повторилась. В первый раз это была «негласная закупка», во второй – проверочная закупка. О том, как это "видели" сотрудники полиции человек узнал уже потом из материалов уголовного дела…
Далее…
Вместо того, чтобы способствовать раскрытию вскрытых стороной защиты грубых нарушений закона сотрудниками полиции при производстве расследования, судья предпочла покрывать своих коллег-правоохранителей, очевидно руководствуясь ложно понимаемыми нормами корпоративной этики.
Суть дела в следующем. Один человек занимается мелким ремонтом компьютеров, восстановлением данных, иногда расклеивает объявления об этом на подъездах. И вот однажды ему позвонили и пригласили прийти и восстановить утраченные файлы на жестком диске. Парень пришел и сделал, что его просили. Через пару месяцев история повторилась. В первый раз это была «негласная закупка», во второй – проверочная закупка. О том, как это "видели" сотрудники полиции человек узнал уже потом из материалов уголовного дела…
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Очередное столкновение Поднебесного с государственной машиной опять принесло пользу обществу
Нижегородский правозащитник Алексей Поднебесный, работавший в прокуратуре Шахунского района а после занявшийся организацией защиты прав жителей города против незаконной уплотнительной застройки (в частности, в ставшей знаменитой истории с застройкой склона оврага в районе Ковалиха-Фрунзе), продолжает успешно отбивать атаки заинтересованной группы лиц, работающих в органах исполнительной, а возможно, и судебной власти, «продавливающих» обвинительное решение в ходе судебного дела, где Поднебесный проходит как обвиняемый в покушении на убийство.
Напомним, что Алексей с супругой совершали паломничество на озеро Светлояр – памятник природы, центр притяжения для племен региона до появления государства и крупный религиозный центр среднего Поволжья в современной культуре. О том, что эта поездка планируется, Алексей сообщил в своем блоге, хорошо известном его оппонентам по проблеме уплотнительной застройки Нижнего Новгорода. Вечером, в сумерках, пару атаковала группа лиц, находившихся, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения. Произошла стычка, в ходе которой Алексей был вынужден, в силу превосходящего количества нападающих и исходя из желания защитить супругу, использовать для самозащиты нож. После того, как Поднебесный задел одного из парней, остальные подняли крик, что сейчас убьют правозащитника, и стали громко звать на помощь своих приятелей, в ответ послышались крики. Паре пришлось покинуть берег озера. Приехав в Нижний Новгород, Поднебесный следующим утром явился в отделение милиции для того, чтобы сообщить об инциденте и был задержан. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство одного из нападавших, Ибрагимова.
Поначалу дело рассматривалось в Воскресенском районе, где находится озеро Светлояр, по нему было дано заключение судебно-медицинского эксперта по-сути в пользу позиции Алексея, заявлявшего о самообороне. После этого оно с достаточно сомнительной мотивацией было передано следствию Нижегородского района.
Это центр города, район, в котором больше десятилетия происходят «внезапные» возгорания домов исторической застройки, после чего участки хаотично застраиваются «девелоперами». Если же жителей старых домов все-таки приходится расселять более затратными способами, нередки случаи нападений на одиноких владельцев домов и квартир, других форм давления, в результате которого собственники получают несоразмерно малую компенсацию. Правоохранительные органы района защитить собственников оказываются не в состоянии. В лучшем случае они просто «не вмешиваются в ситуацию». Суды едва ли не в каждом известном случае принимают сторону «девелоперов», застройщиков. Между тем заработная плата сотрудникам всех ветвей власти платится именно за обслуживание жителей и из средств от налогов или продажи ресурсов. Такова цена финансового «пузыря», надувшегося на рынке городской недвижимости, для жителей исторической части Нижнего Новгорода.
Далее…
Напомним, что Алексей с супругой совершали паломничество на озеро Светлояр – памятник природы, центр притяжения для племен региона до появления государства и крупный религиозный центр среднего Поволжья в современной культуре. О том, что эта поездка планируется, Алексей сообщил в своем блоге, хорошо известном его оппонентам по проблеме уплотнительной застройки Нижнего Новгорода. Вечером, в сумерках, пару атаковала группа лиц, находившихся, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения. Произошла стычка, в ходе которой Алексей был вынужден, в силу превосходящего количества нападающих и исходя из желания защитить супругу, использовать для самозащиты нож. После того, как Поднебесный задел одного из парней, остальные подняли крик, что сейчас убьют правозащитника, и стали громко звать на помощь своих приятелей, в ответ послышались крики. Паре пришлось покинуть берег озера. Приехав в Нижний Новгород, Поднебесный следующим утром явился в отделение милиции для того, чтобы сообщить об инциденте и был задержан. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство одного из нападавших, Ибрагимова.
Поначалу дело рассматривалось в Воскресенском районе, где находится озеро Светлояр, по нему было дано заключение судебно-медицинского эксперта по-сути в пользу позиции Алексея, заявлявшего о самообороне. После этого оно с достаточно сомнительной мотивацией было передано следствию Нижегородского района.
Это центр города, район, в котором больше десятилетия происходят «внезапные» возгорания домов исторической застройки, после чего участки хаотично застраиваются «девелоперами». Если же жителей старых домов все-таки приходится расселять более затратными способами, нередки случаи нападений на одиноких владельцев домов и квартир, других форм давления, в результате которого собственники получают несоразмерно малую компенсацию. Правоохранительные органы района защитить собственников оказываются не в состоянии. В лучшем случае они просто «не вмешиваются в ситуацию». Суды едва ли не в каждом известном случае принимают сторону «девелоперов», застройщиков. Между тем заработная плата сотрудникам всех ветвей власти платится именно за обслуживание жителей и из средств от налогов или продажи ресурсов. Такова цена финансового «пузыря», надувшегося на рынке городской недвижимости, для жителей исторической части Нижнего Новгорода.
Далее…
Некоторые СМИ обвиняют мэра О. Сорокина в коррупционных преступлениях
В нижегородской и федеральной прессе разгорается коррупционный скандал вокруг мэра Н.Новгорода О. Сорокина. Речь идет не только о сюжете с хищениями средств из Дорожного Фонда Нижегородской области, но и о подозрениях в причастности к убийству руководителей Дорожного фонда, о захвате и умышленном бакротстве завода "Старт" в Н.Новгороде. Сообщается так же, что партнер по заводу "Старт" - Дикин - был посажен в тюрьму на 16 лет по возможно сфабрикованному делу для того, чтобы завладеть долей Дикина.
Есть основания полагать, что уголовное дело в отношении Алексея Поднебесного т было сфабриковано и пролоббировано. Выскажу свою версию по этому поводу.
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Жители деревни Мордвинцево против строительства автодрома
Жители деревни Мордвинцево (Нижний Новгород, Приокский р-н, рядом с улицей Ларина) протестуют против строительства автодрома у своих участков. Автодром закроет подъезды к домам жителей. Постоянная загазованность выхлопными газами приведет к тому, невозможно будет пользоваться огородами. Большинство жителей - пенсионеры и живут за счет натурального хозяйства.
3 июня состоялся сход жителей, на который собрались владельцы участков, вплотную к которым примыкает начинающееся строительство. На сход жителей приехал депутат Городской думы А. Белкин.
Жители рассказали, что проблемы в их поселке начались еще несколько лет назад, когда со стороны улицы Ларина был построен гигантский автоцентр. При строительстве автоцентра была вырублена большая роща. Раньше в этой роще жители собирали грибы, облепиху, отдыхали. Роща закрывала деревню от оживленной автотрассы (ул. Ларина). Теперь роща вырублена полностью, уничтожена санитарная зона, защищавшая жителей от шума и выхлопных газов автотрассы (Н.Новгород - Кстово), по которой непрерывным потоком едут фургоны, движение очень интенсивное.
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Продолжают вскрываться коррупционные преступления председателя Нижегородского областного суда
Продолжают вскрываться коррупционные преступления бывшего председателя Нижегородского областного суда Б. Каневского.
Ранее мы писали о том, что Б. Каневский, будучи на посту председателя Нижегородского областного суда, приобрел на неизвестно откуда взявшиеся сотни миллионов рублей элитный особняк в центре Н.Новгорода, устроил на работу судьей в нарушение установленных правил женщину, свою любовницу, а также приобретал роскошные автомобили стоимостью в несколько миллионов рублей. Все это происходило на фоне рассмотрения гражданских дел по поводу уплотнительной застройки, по которым областной суд всегда вставал на сторону застройщиков.
Наша информация нашла подтверждение в июне 2011 года, когда председатель Верховного Суда РФ В. Лебедев отказал в связи с недоверием Б. Каневскому в одобрении его кандидатуры на повторное назначение председателем Нижегородского областного суда. Б. Каневский не смог внятно объяснить, откуда взялись миллионы.
Теперь подтверждается и другая информация, касающаяся незаконного получения Б. Каневским на посту председателя областного суда элитной квартиры. Территориальное управление Росимущества подозревает экс-главу облсуда в незаконной приватизации служебной квартиры в центре Нижнего площадью почти 150 кв. м. По инициативе областной прокуратуры Росимущество направило в Нижегородский райсуд иск с требованием вернуть квартиру в федеральную собственность.
Конкретные обстоятельства в статье "Коммерсанта" не раскрываются. Однако мы писали о них еще в 2009 году. Получение элитной квартиры было связано с лоббированием Б. Каневским решения в пользу застройщика, осуществлявшего незаконное уплотнительное строительство и незаконно захватившего земельный участок и частное домовладение Г. Еналиевой (ул. М. Ямская, 50).
Вот что рассказывает об этом Г. Еналиева:
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Ранее мы писали о том, что Б. Каневский, будучи на посту председателя Нижегородского областного суда, приобрел на неизвестно откуда взявшиеся сотни миллионов рублей элитный особняк в центре Н.Новгорода, устроил на работу судьей в нарушение установленных правил женщину, свою любовницу, а также приобретал роскошные автомобили стоимостью в несколько миллионов рублей. Все это происходило на фоне рассмотрения гражданских дел по поводу уплотнительной застройки, по которым областной суд всегда вставал на сторону застройщиков.
Наша информация нашла подтверждение в июне 2011 года, когда председатель Верховного Суда РФ В. Лебедев отказал в связи с недоверием Б. Каневскому в одобрении его кандидатуры на повторное назначение председателем Нижегородского областного суда. Б. Каневский не смог внятно объяснить, откуда взялись миллионы.
Теперь подтверждается и другая информация, касающаяся незаконного получения Б. Каневским на посту председателя областного суда элитной квартиры. Территориальное управление Росимущества подозревает экс-главу облсуда в незаконной приватизации служебной квартиры в центре Нижнего площадью почти 150 кв. м. По инициативе областной прокуратуры Росимущество направило в Нижегородский райсуд иск с требованием вернуть квартиру в федеральную собственность.
Конкретные обстоятельства в статье "Коммерсанта" не раскрываются. Однако мы писали о них еще в 2009 году. Получение элитной квартиры было связано с лоббированием Б. Каневским решения в пользу застройщика, осуществлявшего незаконное уплотнительное строительство и незаконно захватившего земельный участок и частное домовладение Г. Еналиевой (ул. М. Ямская, 50).
Вот что рассказывает об этом Г. Еналиева:
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Чего стоят тезисы Шанцева об инвестиционной привлекательности Нижегородской области
Завершился IT-форум на Ярмарке, который близкие к областной администрации эксперты оценили высоко, а независимые – низко. Лидер региона – первый недемократический губернатор Шанцев, многие годы возглавляющий область, решил снова воспроизвести тезисы об инвестиционной привлекательности региона, с которыми областная администрация несколько раз совершала турне по известным курортам Средиземноморья. Рассмотрим их подробнее.
«Одним из конкурентных преимуществ нашей области является ее уникальное географическое расположение в центральной части России, всего в 400 километрах от Москвы, на пересечении двух международных транспортных коридоров – Европейский № 2 и коридор Север – Юг. Фактически область является одним из крупнейших транспортно-логистических узлов страны».
Для того, чтобы оценить этот аргумент, надо хорошо представлять себе реальную структуру экономических связей в России, формировавшуюся столетиями в условиях гиперцентрализации. Нижний Новгород – город с миллионным населением, в котором нет своего грузового торгового терминала, развитых складских комплексов. Вся торговля ориентирована на московские терминалы и московские склады.
«Уникальное географическое расположение» Нижнего Новгорода работало бы, будь экономика РФ сконфигурирована подобно более-менее развитым странам с децентрализованной экономической структурой – США, Германии, Китаю, Индии. В России центрами притяжения для жителей соседних регионов становятся только города-милионники, расположенные достаточно далеко от Москвы, такие как Ростов, Екатеринбург и особенно Новосибирск. Именно благодаря удаленному положению в последнем хватает самостоятельных коммерческих сетевых компаний, а его влияние на сопредельные регионы велико. Нижний же, из всего «транспортного коридора» как хоть какая-то промежуточная торговая точка, влияет только на жителей Кирова, и то потому, что находится от него на прямом пути в Москву.
«Помимо развитой сети областных автомобильных и железных дорог, плотность которых соответственно в пять и три раза больше средней по России…»
Эта калькуляция крайне необъективна, т.к. объединяет в расчетах такие огромные по территории регионы северной Азии, сравнимые с большими странами, как Якутия, Эвенкия и другие, в которых практически нет дорог, с относительно небольшими территориями европейской части, где такие дороги есть. Кроме того, все знают о качестве автомобильных дорог и о супермонополизации и отсутствии сколько-нибудь свободного ценообразования в российской железнодорожной сети.
«…мы обладаем двумя потенциально мощнейшими транспортными узлами – это международный аэропорт и крупный речной порт, имеющий по внутренним водным артериям выход во все моря, омывающие европейскую часть России».
Международный аэропорт? А сколько стран участвует в сообщении? Германия - из филантропических соображений и чартеры в Турцию? Каков пассажиропоток? Давайте сравним его с пассажиропотоком, скажем, международного аэропорта в Найроби – столице Кении.
Крупный речной порт? Где «караваны грузовых судов» с товаром? Почему это сообщение по-прежнему монополизировано, хотя не показывает никаких внушительных результатов? Где новые пассажирские лайнеры? До сих пор плавают старинные словацкие, построенные в плановой экономике, в обмен все на ту же нефть. И их число с каждым годом сокращается. Почему по внутренним водным системам запрещено (!) плавание иностранных судов?
«В полной мере возможности нашей развитой транспортной системы могут оценить представители бизнеса: Нижегородская область находится в центре самого большого рынка сбыта в России с самой высокой покупательной способностью. В радиусе 500 километров от нас проживают около 43 миллионов человек, а в радиусе 1000 километров – около 84 миллионов, что превышает показатели Москвы и Санкт-Петербурга».
Простой вопрос – а много ли покупателей из этих хваленых радиусов путешествуют, да что путешествуют – хотя бы -готовы совершить поездку в Нижний Новгород за покупками? Если мы начнем отвечать на этот вопрос, то выясним, что даже жители Арзамаса предпочтут на шопинг съездить уж сразу в Москву, не говоря уже о жителях других областей. Много вы видели в Нижнем Новгороде жителей Татарстана, Марий-Эл, Владимирской области? Между тем те радиусы, которые упоминает губернатор, включают гораздо более далекие регионы – Саратов, Оренбург, Пермь, да и саму Москву. Похоже, такие радиусы придуманы для того, чтобы получить красивые цифры, а вовсе не отобразить реальную экономическую ситуацию.
Далее…
«Одним из конкурентных преимуществ нашей области является ее уникальное географическое расположение в центральной части России, всего в 400 километрах от Москвы, на пересечении двух международных транспортных коридоров – Европейский № 2 и коридор Север – Юг. Фактически область является одним из крупнейших транспортно-логистических узлов страны».
Для того, чтобы оценить этот аргумент, надо хорошо представлять себе реальную структуру экономических связей в России, формировавшуюся столетиями в условиях гиперцентрализации. Нижний Новгород – город с миллионным населением, в котором нет своего грузового торгового терминала, развитых складских комплексов. Вся торговля ориентирована на московские терминалы и московские склады.
«Уникальное географическое расположение» Нижнего Новгорода работало бы, будь экономика РФ сконфигурирована подобно более-менее развитым странам с децентрализованной экономической структурой – США, Германии, Китаю, Индии. В России центрами притяжения для жителей соседних регионов становятся только города-милионники, расположенные достаточно далеко от Москвы, такие как Ростов, Екатеринбург и особенно Новосибирск. Именно благодаря удаленному положению в последнем хватает самостоятельных коммерческих сетевых компаний, а его влияние на сопредельные регионы велико. Нижний же, из всего «транспортного коридора» как хоть какая-то промежуточная торговая точка, влияет только на жителей Кирова, и то потому, что находится от него на прямом пути в Москву.
«Помимо развитой сети областных автомобильных и железных дорог, плотность которых соответственно в пять и три раза больше средней по России…»
Эта калькуляция крайне необъективна, т.к. объединяет в расчетах такие огромные по территории регионы северной Азии, сравнимые с большими странами, как Якутия, Эвенкия и другие, в которых практически нет дорог, с относительно небольшими территориями европейской части, где такие дороги есть. Кроме того, все знают о качестве автомобильных дорог и о супермонополизации и отсутствии сколько-нибудь свободного ценообразования в российской железнодорожной сети.
«…мы обладаем двумя потенциально мощнейшими транспортными узлами – это международный аэропорт и крупный речной порт, имеющий по внутренним водным артериям выход во все моря, омывающие европейскую часть России».
Международный аэропорт? А сколько стран участвует в сообщении? Германия - из филантропических соображений и чартеры в Турцию? Каков пассажиропоток? Давайте сравним его с пассажиропотоком, скажем, международного аэропорта в Найроби – столице Кении.
Крупный речной порт? Где «караваны грузовых судов» с товаром? Почему это сообщение по-прежнему монополизировано, хотя не показывает никаких внушительных результатов? Где новые пассажирские лайнеры? До сих пор плавают старинные словацкие, построенные в плановой экономике, в обмен все на ту же нефть. И их число с каждым годом сокращается. Почему по внутренним водным системам запрещено (!) плавание иностранных судов?
«В полной мере возможности нашей развитой транспортной системы могут оценить представители бизнеса: Нижегородская область находится в центре самого большого рынка сбыта в России с самой высокой покупательной способностью. В радиусе 500 километров от нас проживают около 43 миллионов человек, а в радиусе 1000 километров – около 84 миллионов, что превышает показатели Москвы и Санкт-Петербурга».
Простой вопрос – а много ли покупателей из этих хваленых радиусов путешествуют, да что путешествуют – хотя бы -готовы совершить поездку в Нижний Новгород за покупками? Если мы начнем отвечать на этот вопрос, то выясним, что даже жители Арзамаса предпочтут на шопинг съездить уж сразу в Москву, не говоря уже о жителях других областей. Много вы видели в Нижнем Новгороде жителей Татарстана, Марий-Эл, Владимирской области? Между тем те радиусы, которые упоминает губернатор, включают гораздо более далекие регионы – Саратов, Оренбург, Пермь, да и саму Москву. Похоже, такие радиусы придуманы для того, чтобы получить красивые цифры, а вовсе не отобразить реальную экономическую ситуацию.
Далее…
Спасение музея на Щелоковском хуторе – тема круглого стола, прошедшего в понедельник на Ильинке
Круглый стол был организован администрацией музея совместно с руководством и студентами Университета российской академии образования, которая и предоставила помещение для мероприятия. Студенты провели опрос прохожих на улице Ильинской, записали на видео и показали получившийся ролик на круглом столе. Оказалось, что вне зависимости от возраста, практически все опрошенные нижегородцы хорошо знают и любят Щелоковский хутор, и совсем немногие – музей архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья.
Участникам было предложено придумать, в формате «мозгового штурма», варианты спасения музея без привлечения бюджетных средств. Экспонаты музея сейчас находятся в плачевном состоянии.
Представитель предприятия «Этнос», уже несколько лет разрабатывающий концепцию развития музея, в согласии с результатами опроса, проведенного студентами УРАО, предложил исправить название музея. «Народы нижегородского Поволжья» - это слишком далеко от современных нижегородцев. Надо подавать музей как музей быта горожан прошлого. «Музеи быта в Европе – это музеи города, конкретных людей. У нас расплывчато – что такое «Нижегородское Поволжье» – это и мордва и чуваши – как бы. Давайте к своей истории вернемся».
Другой участник сообщил, что первоначально музей планировалось делать на горе. Именно такие проекты размещения его экспозиции были опубликованы в прессе города Горького. Однако, созданный комплекс каким-то образом оказался в овраге. Это сырое место и оно плохо влияет на деревянные экспонаты.
Еще один участник круглого стола отметил, что в результатами работы музея должно быть поднятие патриотизма. «Я был охранником музея кремлевских стен. И сейчас мы занимаемся реставрацией культуры, патриотизма».
Заместитель министра культуры НО предложила вариант развития музея с созданием экспозиции, отталкивающейся от идеи величия власти – «Княжьего дома» и разумной, по крайней мере в декларативной части, коммерциализации – «Территория там очень большая. Каким путем мы пытаемся двигаться, чтобы сохранить территорию. Прилегающую территорию можно развивать как бизнес и все вместе с музеем – как кластер. Это не снимает ответственности с государства. Уже не первый год - к сожалению - разрабатывается программа музея. Вариантов много. Мы предложили министерству туризма наш проект, чтобы привлечь прилегающую территорию в бизнес.
Кого может привлечь территория? И общественность, и городскую администрацию. Мы предлагаем построить «Княжий дом», который бы вписался в концепцию музея, но был бы коммерческим предприятием. Музей природы, с разведением осетров».
Участник альманаха «Нижегородские Хроники», присутствовавший на круглом столе, предложил не «сбрасывать с корабля современности» нижегородские народы. Весь комплекс этносов, проживающий на территории области, должен быть обязательно представлен в музее. Пусть люди не помнят сложное название самого учреждения – не так принципиально. Делая презентацию образа жизни, экспонатов архитектуры народов области, их праздники, традиции, фестивали, еду, напитки и так далее, мы показываем, что культура здесь базируется не на верноподданнических сказках, а на судьбах людей, которые жили здесь, выработали определенные отношения со средой из своей практики. Это делает отношения людей, их деловую активность более ответственными и включенными в реальность. К процессу можно и нужно привлекать и новые диаспоры области, показывая им примеры разного опыта жизни в нашей северной среде и обеспечивая тем самым и «натурализацию» и одновременно сохранение идентичности. Что касается спасения музея в финансовом смысле, то надо привлекать бизнес, имея целостную концепцию развития музея, которая даст нужное направление развитию музея. Люди бизнеса – это те, кто умеют собирать с потребителей деньги и организовывать персонал. Надо обозначить формат развития. Сейчас многие горожане потенциально готовы платить деньги за разнообразный и насыщенный отдых своих детей, за оригинальные формы проведения досуга. И здесь то, что кажется недостатками музея, может оказаться преимуществами – и положение в зеленой зоне, и заявленное разнообразие традиций – могут быть отличной основой для создания потребительского ритуала, который может стать основой благосостояния музея.
Участникам было предложено придумать, в формате «мозгового штурма», варианты спасения музея без привлечения бюджетных средств. Экспонаты музея сейчас находятся в плачевном состоянии.
Представитель предприятия «Этнос», уже несколько лет разрабатывающий концепцию развития музея, в согласии с результатами опроса, проведенного студентами УРАО, предложил исправить название музея. «Народы нижегородского Поволжья» - это слишком далеко от современных нижегородцев. Надо подавать музей как музей быта горожан прошлого. «Музеи быта в Европе – это музеи города, конкретных людей. У нас расплывчато – что такое «Нижегородское Поволжье» – это и мордва и чуваши – как бы. Давайте к своей истории вернемся».
Другой участник сообщил, что первоначально музей планировалось делать на горе. Именно такие проекты размещения его экспозиции были опубликованы в прессе города Горького. Однако, созданный комплекс каким-то образом оказался в овраге. Это сырое место и оно плохо влияет на деревянные экспонаты.
Еще один участник круглого стола отметил, что в результатами работы музея должно быть поднятие патриотизма. «Я был охранником музея кремлевских стен. И сейчас мы занимаемся реставрацией культуры, патриотизма».
Заместитель министра культуры НО предложила вариант развития музея с созданием экспозиции, отталкивающейся от идеи величия власти – «Княжьего дома» и разумной, по крайней мере в декларативной части, коммерциализации – «Территория там очень большая. Каким путем мы пытаемся двигаться, чтобы сохранить территорию. Прилегающую территорию можно развивать как бизнес и все вместе с музеем – как кластер. Это не снимает ответственности с государства. Уже не первый год - к сожалению - разрабатывается программа музея. Вариантов много. Мы предложили министерству туризма наш проект, чтобы привлечь прилегающую территорию в бизнес.
Кого может привлечь территория? И общественность, и городскую администрацию. Мы предлагаем построить «Княжий дом», который бы вписался в концепцию музея, но был бы коммерческим предприятием. Музей природы, с разведением осетров».
Участник альманаха «Нижегородские Хроники», присутствовавший на круглом столе, предложил не «сбрасывать с корабля современности» нижегородские народы. Весь комплекс этносов, проживающий на территории области, должен быть обязательно представлен в музее. Пусть люди не помнят сложное название самого учреждения – не так принципиально. Делая презентацию образа жизни, экспонатов архитектуры народов области, их праздники, традиции, фестивали, еду, напитки и так далее, мы показываем, что культура здесь базируется не на верноподданнических сказках, а на судьбах людей, которые жили здесь, выработали определенные отношения со средой из своей практики. Это делает отношения людей, их деловую активность более ответственными и включенными в реальность. К процессу можно и нужно привлекать и новые диаспоры области, показывая им примеры разного опыта жизни в нашей северной среде и обеспечивая тем самым и «натурализацию» и одновременно сохранение идентичности. Что касается спасения музея в финансовом смысле, то надо привлекать бизнес, имея целостную концепцию развития музея, которая даст нужное направление развитию музея. Люди бизнеса – это те, кто умеют собирать с потребителей деньги и организовывать персонал. Надо обозначить формат развития. Сейчас многие горожане потенциально готовы платить деньги за разнообразный и насыщенный отдых своих детей, за оригинальные формы проведения досуга. И здесь то, что кажется недостатками музея, может оказаться преимуществами – и положение в зеленой зоне, и заявленное разнообразие традиций – могут быть отличной основой для создания потребительского ритуала, который может стать основой благосостояния музея.
Консультант по маркетингу Дмитрий Ермаков провел в бизнес-пансионате «Волга» тренинг «Конкурентная борьба. Битва за клиента»
На тренинг собралось около 50 нижегородских предпринимателей и специалистов по маркетингу. Говоря о конкуренции, Дмитрий Ермаков отметил, что ее характер значительно отличается в зависимости от региона. Для некоторых участников рынка характерна ошибка: принимать буквально всех, кого они в состоянии заметить, за конкурентов. Появление в вашей нише бизнеса, предлагающего замещающий ваше предложение товар, воспринимается довольно остро, но эта монета имеет и обратную сторону, которая гораздо реже оказывается в фокусе внимания предпринимателей: ваш собственный товар может замещать другие, и этими возможностями можно и нужно пользоваться.
Отдельной темой стал вопрос организации отдела продаж
Методикам продаж часто уделяют чрезмерное внимание, в том числе и финансовое. Но мотивация менеджеров по продажам через оклад только понижает качество их работы, в отличие от комиссионных. Важно знать, почему покупают, а не как продать. Упакованный в правильную рекламу товар продавать смогут даже посредственные продавцы, каких большинство. 95% людей не хотят продавать, они занимаются этим потому, что имеют имидж хороших комммуникаторов, волею судьбы оказались на этом рынке или просто ничего больше не умеют. Тренинги по продажам не дают больших результатов, потому что не формируют навыки, а «выгружают» знания в головы продавцов. Даже если тренер гениален, чтобы выработать устойчивый навык, надо добиваться его постоянного применения в рабочем процессе. Буквально так, что за одно отступление от предложенной схемы – выговор, за второе – увольнение. Понятно, что кто-то будет капризничать, кто-то уйдет, но только так можно добиться изменения методов работы.
Не спрашивай, по ком тикают стрелки
- Напиши об этом книжку. Как Амбарцумян.
- О выборах? Хм… Обязательно.
Кому нужна какая-то книжка? За то время, которое на нее потратишь, в мире появится еще один миллионер, карьерист получат перспективу на повышение, о звезде узнает очередная тысяча фанатов-дуралеев. А ты тем временем просто забивал себе голову фантазиями, причем фантазиями человека, у которого никогда не хватило бы смелости самому что-то сделать для их реализации.
Технологии меняются быстрее людей и сейчас очевидно пришло время других форм. Короткая заметка, эссе, информация – и дерево обсуждения, рассмотрев которое, ты можешь согласиться с чьим-то мнением или посмеяться над ними всеми.
Месяц назад трое встречали вечер, занимаясь довольно хорошо оплачиваемой работой, причем было это не в Москве, не в Сургуте и даже не в Казани. И в простом волжском городе может сформироваться ситуация, когда творческим людям могут платить по-настоящему. Выборы.
- Изъясняйся в следующий раз попроще. Ты такие интеллигенизмы задвигаешь…
- Ну, я не так уж и много…
- Такие, что тебя могут счесть странным. А потом избавится от этого имиджа будет сложно. Тебя уже…
- «Странные» - это люди, которые такие «выборы» всерьез принимают.
- Да, причем как с одной стороны, так и с другой. Я стал теперь совсем по-другому относиться к этому ко всему.
Думаю, когда китайцы захватят Красноярск – а будет это мирно – надо уже быть где-то за границей. Потому что все побегут.
- Им не нужно лезть в Красноярск. Местность не самая простая. Гораздо легче рвануть через Казахстан на Казань. Вот и все.
Хотя кто знает. Но кадры, которые там, в зале, по восемь часов проводят эти бессмысленные и беспощадные совещания – они точно досовещаются. Это же совершенно неосмысливаемый процесс с их стороны, такой административный ритуал. Сейчас в мире совершенно не то время, когда можно вот так в своих льдах отсидеться, закрывшись от реальности какими-то фантазиями, в том числе фантазиями о том, что где-то есть какое-то «Го-су-дар-ство», «Держава», «Центр», «Сильные Силы», алкогольным пленом, глупостью. Кто их выпилит – свои, чужие? Хорошо если свои.
- Да, совещания – зло.
- Только короткие – не рассаживаясь – согласовали цели за пять-семь минут – и работать.
- Не, я определился, какой должен быть офис. Никаких стационарных рабочих мест. Все с ноутбуками, за большим круглым столом. Есть вопрос – обсуди его быстро именно с тем, кого он касается и дальше работать. Все в курсе коммуникаций в группе, а совещания, когда каждый должен рассказывать что он делает, становятся вообще не нужны. Ну разве что бухгалтеру отдельное место.
Я вспомнил этот разговор, впервые зайдя в заведение на Черном Пруду, предоставляющее услуги «пространства, оплачиваемого по времени». Чай-кофе-вайфай прилагаются. По сути это офис нового времени. И – фанфары – работая в таком офисе, вы не только делегируете вопросы аренды помещения в самом центре города кому-то другому, но и – самое важное – мягко отсекаете от дела людей, которые привыкли убивать свое время впустую и распространяют эту заразную болезнь вокруг себя. Офис оплачивается всеми участниками бизнес-процесса, а не только его хозяином.
Сейчас эта тема в Нижнем только-только раскручивается, проходят мероприятия – очень-забавные и просто-забавные – чтобы больше людей привыкло к такой услуге. Сегодня собирались по теме городской среды и ее усовершенствованию. Нет, никаких острых вопросов, которых на самом деле хоть отбавляй. Позитивно-шаблонное студенчество, толкущееся около филантропических проектов ради старта карьеры. Организации, которые могут предоставить площади под интересные мероприятия. Начинающие праздникоделы. Преобразование двора-колодца Иняза в велопарковку с передвижными клумбами. Любопытно, на сколько месяцев в этом дворе сходит снег? Сайт, делающий и показывающий фильмы из материалов, которые могут прислать нижегородцы. Архитектурный фестиваль, собирающийся застроить Почаинский овраг, в дополнение к домику Клочая, работами конкурсантов. Фестиваль имеет свою историю. На Щелоковском хуторе постройки – «Мост в никуда» и «Стул над пропастью» оказались, по словам представлявшей проект девушки, никому не нужны, а на Гребном канале постройки или их расположение «кому-то не угодили» и их быстро снесли.
Циферблат. Городские инициативы
Следом начали выступать участники благотворительных проектов, которыми я, признаться, не слишком-то интересуюсь. Что же до организации современного рабочего места, то теперь, даже там, где нет вайфая, возможностей, в том числе и ультра-недорогих, очень много. Не надо обладать смекалкой Ходжи Насреддина, чтобы их разглядеть в этой самой городской среде. Например - прийти в библиотеку, взять книжку в читальном зале, развернуть нетбук и работать.
А что бы вы предложили?
- О выборах? Хм… Обязательно.
Кому нужна какая-то книжка? За то время, которое на нее потратишь, в мире появится еще один миллионер, карьерист получат перспективу на повышение, о звезде узнает очередная тысяча фанатов-дуралеев. А ты тем временем просто забивал себе голову фантазиями, причем фантазиями человека, у которого никогда не хватило бы смелости самому что-то сделать для их реализации.
Технологии меняются быстрее людей и сейчас очевидно пришло время других форм. Короткая заметка, эссе, информация – и дерево обсуждения, рассмотрев которое, ты можешь согласиться с чьим-то мнением или посмеяться над ними всеми.
Месяц назад трое встречали вечер, занимаясь довольно хорошо оплачиваемой работой, причем было это не в Москве, не в Сургуте и даже не в Казани. И в простом волжском городе может сформироваться ситуация, когда творческим людям могут платить по-настоящему. Выборы.
- Изъясняйся в следующий раз попроще. Ты такие интеллигенизмы задвигаешь…
- Ну, я не так уж и много…
- Такие, что тебя могут счесть странным. А потом избавится от этого имиджа будет сложно. Тебя уже…
- «Странные» - это люди, которые такие «выборы» всерьез принимают.
- Да, причем как с одной стороны, так и с другой. Я стал теперь совсем по-другому относиться к этому ко всему.
Думаю, когда китайцы захватят Красноярск – а будет это мирно – надо уже быть где-то за границей. Потому что все побегут.
- Им не нужно лезть в Красноярск. Местность не самая простая. Гораздо легче рвануть через Казахстан на Казань. Вот и все.
Хотя кто знает. Но кадры, которые там, в зале, по восемь часов проводят эти бессмысленные и беспощадные совещания – они точно досовещаются. Это же совершенно неосмысливаемый процесс с их стороны, такой административный ритуал. Сейчас в мире совершенно не то время, когда можно вот так в своих льдах отсидеться, закрывшись от реальности какими-то фантазиями, в том числе фантазиями о том, что где-то есть какое-то «Го-су-дар-ство», «Держава», «Центр», «Сильные Силы», алкогольным пленом, глупостью. Кто их выпилит – свои, чужие? Хорошо если свои.
- Да, совещания – зло.
- Только короткие – не рассаживаясь – согласовали цели за пять-семь минут – и работать.
- Не, я определился, какой должен быть офис. Никаких стационарных рабочих мест. Все с ноутбуками, за большим круглым столом. Есть вопрос – обсуди его быстро именно с тем, кого он касается и дальше работать. Все в курсе коммуникаций в группе, а совещания, когда каждый должен рассказывать что он делает, становятся вообще не нужны. Ну разве что бухгалтеру отдельное место.
Я вспомнил этот разговор, впервые зайдя в заведение на Черном Пруду, предоставляющее услуги «пространства, оплачиваемого по времени». Чай-кофе-вайфай прилагаются. По сути это офис нового времени. И – фанфары – работая в таком офисе, вы не только делегируете вопросы аренды помещения в самом центре города кому-то другому, но и – самое важное – мягко отсекаете от дела людей, которые привыкли убивать свое время впустую и распространяют эту заразную болезнь вокруг себя. Офис оплачивается всеми участниками бизнес-процесса, а не только его хозяином.
Сейчас эта тема в Нижнем только-только раскручивается, проходят мероприятия – очень-забавные и просто-забавные – чтобы больше людей привыкло к такой услуге. Сегодня собирались по теме городской среды и ее усовершенствованию. Нет, никаких острых вопросов, которых на самом деле хоть отбавляй. Позитивно-шаблонное студенчество, толкущееся около филантропических проектов ради старта карьеры. Организации, которые могут предоставить площади под интересные мероприятия. Начинающие праздникоделы. Преобразование двора-колодца Иняза в велопарковку с передвижными клумбами. Любопытно, на сколько месяцев в этом дворе сходит снег? Сайт, делающий и показывающий фильмы из материалов, которые могут прислать нижегородцы. Архитектурный фестиваль, собирающийся застроить Почаинский овраг, в дополнение к домику Клочая, работами конкурсантов. Фестиваль имеет свою историю. На Щелоковском хуторе постройки – «Мост в никуда» и «Стул над пропастью» оказались, по словам представлявшей проект девушки, никому не нужны, а на Гребном канале постройки или их расположение «кому-то не угодили» и их быстро снесли.
Циферблат. Городские инициативы
Следом начали выступать участники благотворительных проектов, которыми я, признаться, не слишком-то интересуюсь. Что же до организации современного рабочего места, то теперь, даже там, где нет вайфая, возможностей, в том числе и ультра-недорогих, очень много. Не надо обладать смекалкой Ходжи Насреддина, чтобы их разглядеть в этой самой городской среде. Например - прийти в библиотеку, взять книжку в читальном зале, развернуть нетбук и работать.
А что бы вы предложили?
Нижегородский губернатор превосходит всех известных профессионалов PR
Журналисты НТА-Приволжье (и одновременно еще двух ведущих новостных агентств, НИА Нижний Новгород и Ньюс-НН.РУ ) выяснили у политолога, блоггера, лидера поместной демократической "Солидарности" и единственного оппозиционного эксперта портала "Единой России" Константина Барановского, что губернатор Шанцев превозмогает способности всех известных ему профессионалов пиара ,— ведя свой блог лично.
Политолог сделал наблюдения, что "никакой, самый вышколенный и изощренный профессионал в PR не напишет так просто" и тем более не сумеет "неформально общаться на форуме блога".
Все это "понимаешь сразу, как входишь в блог."
Блог мыслится политологом одним из значимых инструментов "обратной связи с читателями", хотя и "не является приоритетом".
Предваряя данную информационную беседу, Барановский напомнил, что Интернет-библиотека СМИ Public.Ru подвела очередные итоги "ситуации в Рунете", и в номинации этой библиотеки "Самые цитируемые политики-блогеры в 2011 году" пятую позицию занял блог Валерия Шанцева.
Примечательно, что комментарии "форума блога" состоят в основном из экзальтированной, восторженной и стереотипной анонимной похвальбы.
Политолог сделал наблюдения, что "никакой, самый вышколенный и изощренный профессионал в PR не напишет так просто" и тем более не сумеет "неформально общаться на форуме блога".
Все это "понимаешь сразу, как входишь в блог."
Блог мыслится политологом одним из значимых инструментов "обратной связи с читателями", хотя и "не является приоритетом".
Предваряя данную информационную беседу, Барановский напомнил, что Интернет-библиотека СМИ Public.Ru подвела очередные итоги "ситуации в Рунете", и в номинации этой библиотеки "Самые цитируемые политики-блогеры в 2011 году" пятую позицию занял блог Валерия Шанцева.
Примечательно, что комментарии "форума блога" состоят в основном из экзальтированной, восторженной и стереотипной анонимной похвальбы.
Икона Путина мироточит у нижегородского "входа в ад"
С 19.01.2012 в обновилась и замироточила икона Владимира Путина, а также его освященный портрет.
На официальном сайте единственного в России храма, где можно молиться Владимиру Путину, настоятельница Фотиния сообщает: "Путин — это путь иной для России. В одной из своих прошлых жизней он был князем Владимиром и крестил Русь, теперь Владимиру Владимировичу предстоит заново покрестить нашу языческую страну!
Чудо мироточения происходит вследствие веры народа!"
Также, в Бол. Ельне, по рассказам концептуальной схиигуменьи, находится вход в ад. Путин и "другие святые" охраняют его.
Культовое сооружение, где поклоняются святому Владимиру Путину
Ворота в ад надежно запечатаны
На официальном сайте единственного в России храма, где можно молиться Владимиру Путину, настоятельница Фотиния сообщает: "Путин — это путь иной для России. В одной из своих прошлых жизней он был князем Владимиром и крестил Русь, теперь Владимиру Владимировичу предстоит заново покрестить нашу языческую страну!
Чудо мироточения происходит вследствие веры народа!"
Также, в Бол. Ельне, по рассказам концептуальной схиигуменьи, находится вход в ад. Путин и "другие святые" охраняют его.
Культовое сооружение, где поклоняются святому Владимиру Путину
Ворота в ад надежно запечатаны
Астрологи считают Шанцева Двойной Синей Исцеляющей Рукой
Население России с интересом ждет 2012 года - "года перехода" и, как принято считать, культурных переворотов мирового масштаба, в результате которых наша страна завоюет мировое лидерство. При этом массовые ожидания связаны с календарем Майя, который, как известно, "в 2012 году кончается". В этом контексте, наиболее позитивные новости поступают из Нижнего Новгорода.
Местный губернатор Валерий Павлинович назван "Двойной Синей Исцеляющей Рукой", согласно астрологическим расчетам именно на основе календаря майя, нижегородского филиала Клуба МАТЭ (Москва). Клубу выделена площадь из губернаторского аварийного нежилого фонда на Рождественской Стороне для особой культурно-развивающей программы, поддержанной Владимиром Путиным.
Нижегородская Энциклопедия предуведомляет, что Синяя Рука — седьмая печать священного календаря Цолькин (Tzolkin).
Целью клуба, одобреной национальным лидером, является отучение региональной молодежи от деградации, смятения, алкоголя, наркотиков и протестов путем внедрения культуры вытесняюшего распития напитка матэ и внедрения последних открытий в области духовности жрецов Майя.
Примечательно, что в контексте майянской астрологии сити-менеджер Олег Кондрашов является т.н. Белым Волшебником (тон 4) с Зеркалом в управлении.
Открытие состоится 5 января в17:00 по адресу Рождественская, 40.
Местный губернатор Валерий Павлинович назван "Двойной Синей Исцеляющей Рукой", согласно астрологическим расчетам именно на основе календаря майя, нижегородского филиала Клуба МАТЭ (Москва). Клубу выделена площадь из губернаторского аварийного нежилого фонда на Рождественской Стороне для особой культурно-развивающей программы, поддержанной Владимиром Путиным.
Нижегородская Энциклопедия предуведомляет, что Синяя Рука — седьмая печать священного календаря Цолькин (Tzolkin).
Целью клуба, одобреной национальным лидером, является отучение региональной молодежи от деградации, смятения, алкоголя, наркотиков и протестов путем внедрения культуры вытесняюшего распития напитка матэ и внедрения последних открытий в области духовности жрецов Майя.
Примечательно, что в контексте майянской астрологии сити-менеджер Олег Кондрашов является т.н. Белым Волшебником (тон 4) с Зеркалом в управлении.
Открытие состоится 5 января в17:00 по адресу Рождественская, 40.
Администрация Нижнего просит автомобилистов не выезжать завтра
Судя по сообщению, опубликованному на сайте администрации города, она предполагает, что обильный снегопад, обрушившийся сегодня на Москву, сохранит силу и завтра пройдется по нижегородским улицам, очистка которых займет, вероятно, какое-то время.
Как лидер нижегородской оппозиции объяснил читателям сайта Единой России обман на выборах
Сопредседатель нижегородского отделения движения "Солидарность" Константин Барановский рассказал через официальный сайт Единой России как понимать сообщения о нарушениях в ходе выборов в Нижегородской области. По сведениям оппозиционера, большинство (29) нарушений на выборах было произведено представителями КПРФ, а по 8 нарушениям заказчика установить, к сожалению, не удалось. "Представители КПРФ при любой возможности готовы на лукавство и обман" - подытожил Барановский.
На мой взгляд это очень яркий факт, штрих к портрету уровня развития региона - один из лидеров оппозиции, однопартийцы которого в других регионах занимаются организацией сопротивления навязыванию голосовавшим сомнительных итогов выборов 4 декабря 2011, выступает на официальном сайте "партии власти" с обличением одной из оппозиционных партий.
Но, может быть, отдельные слова Барановского были вырваны из контекста? Может быть, лидеру оппозиционной "Солидарности" приписали эту "охранительную" по отношению к "Единой России" речь с целью поссорить его с однопартийцами?
Чтобы убедиться - так это, или нет - посмотрим предыдущие публикации Барановского на сайте Нижегородского телеграфного агентства Приволжье:
На мой взгляд это очень яркий факт, штрих к портрету уровня развития региона - один из лидеров оппозиции, однопартийцы которого в других регионах занимаются организацией сопротивления навязыванию голосовавшим сомнительных итогов выборов 4 декабря 2011, выступает на официальном сайте "партии власти" с обличением одной из оппозиционных партий.
Но, может быть, отдельные слова Барановского были вырваны из контекста? Может быть, лидеру оппозиционной "Солидарности" приписали эту "охранительную" по отношению к "Единой России" речь с целью поссорить его с однопартийцами?
Чтобы убедиться - так это, или нет - посмотрим предыдущие публикации Барановского на сайте Нижегородского телеграфного агентства Приволжье:
* В Нижегородской области более половины обращений на нарушения избирательной кампании касаются КПРФ — МВД РФ. ".. "Все привыкли к тому, что стиль пропагандистских кампаний КПРФ заключается в том, чтобы громче всех кричать о нарушениях против себя, обвинять всех и вся в притеснении этой партии. Коммунисты заранее предвидели неудовлетворительные для себя результаты, были готовы к проигрышу, за который нужно будет оправдываться", - считает гуманитарный технолог Константин Барановский." http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=197993
* Позитивное отношение к Шанцеву является прямым доказательством эффективности его работы - Барановский http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=190225
* Шанцев осуществил качественный прорыв на селе – Барановский http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=192242
* Шанцев, перечислив личные средства на лечение онкобольных детей, показал нижегородским предпринимателям пример социальной ответственности - Барановский
".. своими действиями, своими делами он как бы обозначает "маячки", посылает скрытые сообщения, которые надо считывать и расшифровывать. Это своеобразный камертон, наблюдая за которым, можно понять, что делать и как себя вести", - добавил К.Барановский. " http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=183564
* Шанцев направил "невидимую руку рынка" в нужном направлении – Барановский http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=189417
* Важно, что Шанцев не врет – Барановский http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=193348
* "Сейчас по уровню своей популярности блог губернатора сопоставим или уже превосходит ряд региональных информационных агентств Приволжского округа, а также интернет-порталы таких крупных городов Нижегородской области, как Дзержинск, Арзамас, Бор, Кстово, что само по себе уже достижение", - заявил гуманитарный технолог" http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=187003,
* Рябов крайне заинтересован в возвращении в 90-е годы — Барановский http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=196944
А вот Константин Барановский выступает на ток-шоу - рассказывает о "теракте" против офиса депутата-единоросса В. Жука:
Выводы о лидере нижегородской оппозиции, а так же об организации деятельности этой оппозиции делать тебе, читатель.
* Позитивное отношение к Шанцеву является прямым доказательством эффективности его работы - Барановский http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=190225
* Шанцев осуществил качественный прорыв на селе – Барановский http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=192242
* Шанцев, перечислив личные средства на лечение онкобольных детей, показал нижегородским предпринимателям пример социальной ответственности - Барановский
".. своими действиями, своими делами он как бы обозначает "маячки", посылает скрытые сообщения, которые надо считывать и расшифровывать. Это своеобразный камертон, наблюдая за которым, можно понять, что делать и как себя вести", - добавил К.Барановский. " http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=183564
* Шанцев направил "невидимую руку рынка" в нужном направлении – Барановский http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=189417
* Важно, что Шанцев не врет – Барановский http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=193348
* "Сейчас по уровню своей популярности блог губернатора сопоставим или уже превосходит ряд региональных информационных агентств Приволжского округа, а также интернет-порталы таких крупных городов Нижегородской области, как Дзержинск, Арзамас, Бор, Кстово, что само по себе уже достижение", - заявил гуманитарный технолог" http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=187003,
* Рябов крайне заинтересован в возвращении в 90-е годы — Барановский http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=196944
А вот Константин Барановский выступает на ток-шоу - рассказывает о "теракте" против офиса депутата-единоросса В. Жука:
Выводы о лидере нижегородской оппозиции, а так же об организации деятельности этой оппозиции делать тебе, читатель.
Свидетельство ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ? Сканы протоколов избирательных комиссий.
В Интернете появились сканированные протоколы результатов выборов депутатов Госдумы РФ Участковых избирательных комиссий Московского, Советского района Нижнего Новгорода, а так же Кстово и Воротынца - в том виде, в котором их подписывали ответственные члены комиссий, наблюдатели. Данные по целому ряду параметров НЕ СОВПАДАЮТ с результатами по Нижегородской области, опубликованными на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
В загруженных нижегородцами материалах есть фото протоколов и сводные таблицы результатов голосования, которые теперь любой желающий может самостоятельно сравнить с данными по Нижегородской области, транслируемыми ЦИК и сделать собственные выводы.
Прямая ссылка на протоколы
UPD 18.00, перезалито 10.12.11: Продолжение. Протоколы УИК-ов, сводные таблицы с количественными показателями фальсификаций при оформлении итогов выборов. Исковые заявления депутатов КПРФ по протоколам. Отказ администрации города в проведении митингов сразу на несколько дней вперед в ответ на депутатские запросы.
UPD 20.12.11: Протоколы УИК, отсканированные на 20.12.11
Видеокомментарий нижегородских коммунистов к этой ситуации:
В загруженных нижегородцами материалах есть фото протоколов и сводные таблицы результатов голосования, которые теперь любой желающий может самостоятельно сравнить с данными по Нижегородской области, транслируемыми ЦИК и сделать собственные выводы.
Прямая ссылка на протоколы
UPD 18.00, перезалито 10.12.11: Продолжение. Протоколы УИК-ов, сводные таблицы с количественными показателями фальсификаций при оформлении итогов выборов. Исковые заявления депутатов КПРФ по протоколам. Отказ администрации города в проведении митингов сразу на несколько дней вперед в ответ на депутатские запросы.
UPD 20.12.11: Протоколы УИК, отсканированные на 20.12.11
Видеокомментарий нижегородских коммунистов к этой ситуации:
Нефть и ГАС
В то время как по центральным телеканалам транслируются уверяющие репортажи, рассказывающие, что даже иностранные наблюдатели никаких серьезных нарушений на выборах не заметили, в обществе зреет недовольство самим процессом. Многие люди чувствуют наверняка, что на этих выборах расклад по результатам голосования должен быть совсем другой, чем на предыдущих.
Суммируя доли всех партий по Свердловской области, получим 123% голосовавших. Данные ЦИК.
Однако картинка, оформленная цифрами заведения Чурова, уверяет, что все так же, как и в прошлый раз. Только Единая Россия добилась не программы-максимум - конституционного большинства, а программы-минимум - простого большинства в Госдуме. И с другими партиями “все примерно так же, но немного получше”.
На этом фоне появляется все больше свидетельств от наблюдателей с мест, которые рассказывают о том, что на том конкретном участке, за которым они надзирали, происходило нечто совсем другое - если наблюдателей было много, то победили кто угодно - коммунисты, жириновцы или даже яблоко, но не “партия власти”.
Если же наблюдатели с точки зрения системных участников организации процесса, не представляли на данном участке сколько-нибудь серьезной силы, то происходило просто одно большое умопомрачительное нарушение, о котором вы не услышите из официальной трансляции ничего - совершался подлог самого протокола, на основании которого итоговые данные загружаются в систему ГАС-выборы и уже участвуют в общем подсчете голосов.
“Загружаются” или “якобы загружаются”?
Система ГАС-выборы, была запущена, как и все прочее “системообразующее”, в суровые годы. То есть в то сложное время, когда узкая группа лиц озадачилась вроде бы небезразличным массам вопросом “как сохранить страну” (а заодно и сверхдоходы от продажи полезных ископаемых, искались и разрабатывались которые, надо заметить, на народные деньги и на здоровье энтузиастов-комсомольцев) и, казалось, чтобы не допустить к власти силы, откровенно не чурающиеся экстремизма, все средства были хороши. Делается она на изолированном предприятии ФГУП “Восход”, в рамках которого отделы, занимающиеся разработкой ГАСа, стоят на совершенно особом положении:
ГАС формально служит для того, чтобы результаты голосования быстро транслировались в центр. Однако те же вышеупомянутые свидетели заметили одну любопытную особенность - результаты подсчета на участке не совпадают с результатами, опубликованными на сайте Чуровской организации. Такое впечатление, что протокол на этапе передачи в Москву был подменен. Или он просто никуда не передавался?
Нижний Новгород. Глава Канавинского района Сатаев не пропускает депутата Госдумы и депутатов Законодательного Собрания от КПРФ на территорию избирательной комиссии, выкрикивает "Встретимся в суде", бежит от них.
Возможно ли такое, что в систему заранее загружаются созданные узким кругом “хранителей державы” результаты - такие, которые позволяют принимать любые нужные законы - а потом на местах, а именно там, где нет большого давления со стороны наблюдателей, под спущенные таким образом ориентировки подгоняются составляемые протоколы не обращая внимания на те данные, которые дают голоса избирателей? Так это, или нет, может показать только поштучный, ручной пересчет, проверка сохранности голосов избирателей по отдельному административному району или даже целому региону. Это даст возможность поставить вопросы:
Документальное подтверждение подмены данных при учете мнений избирателей по Приокскому району Нижнего Новгорода. Протокол подсчета на участке N1680 : ЕР 36.49%. Данные по этому участку в системе ГАС Выборы : ЕР 56.25%
Суммируя доли всех партий по Свердловской области, получим 123% голосовавших. Данные ЦИК.
Однако картинка, оформленная цифрами заведения Чурова, уверяет, что все так же, как и в прошлый раз. Только Единая Россия добилась не программы-максимум - конституционного большинства, а программы-минимум - простого большинства в Госдуме. И с другими партиями “все примерно так же, но немного получше”.
На этом фоне появляется все больше свидетельств от наблюдателей с мест, которые рассказывают о том, что на том конкретном участке, за которым они надзирали, происходило нечто совсем другое - если наблюдателей было много, то победили кто угодно - коммунисты, жириновцы или даже яблоко, но не “партия власти”.
Пятнадцать с половиной часов подсчета голосов в Нижнем Новгороде - никакая статистика по Приокскому району, где я голосовал, так и не доступна.
Зато есть по Автозаводу, там прокатили ЕР: 30.99% , комми - 31.98%
Зато есть по Автозаводу, там прокатили ЕР: 30.99% , комми - 31.98%
Если же наблюдатели с точки зрения системных участников организации процесса, не представляли на данном участке сколько-нибудь серьезной силы, то происходило просто одно большое умопомрачительное нарушение, о котором вы не услышите из официальной трансляции ничего - совершался подлог самого протокола, на основании которого итоговые данные загружаются в систему ГАС-выборы и уже участвуют в общем подсчете голосов.
Какие к чёрту карусели?! Написали в протокол цифру “от балды”, украли мешок с бюллетенями и убежали!
Я стал общаться с оставшимися членами комиссии. Это женщины, преподаватели в этой школе. На мои слова: "Как не стыдно" и "Чему вы научите детей?" я услышал в ответ:
- ты хочешь сказать, что мы шестёрки? а ты кто?
- чё ж вы смелые такие все? идите наверх, к начальству и жалуйтесь там, что вы нам то выговариваете?
- Иди спи! Разговаривать научись! - это говорила учительница лет 40-50, - Иди давай!
http://tarasfedoseev.livejournal.com/2510.html
Я стал общаться с оставшимися членами комиссии. Это женщины, преподаватели в этой школе. На мои слова: "Как не стыдно" и "Чему вы научите детей?" я услышал в ответ:
- ты хочешь сказать, что мы шестёрки? а ты кто?
- чё ж вы смелые такие все? идите наверх, к начальству и жалуйтесь там, что вы нам то выговариваете?
- Иди спи! Разговаривать научись! - это говорила учительница лет 40-50, - Иди давай!
http://tarasfedoseev.livejournal.com/2510.html
“Загружаются” или “якобы загружаются”?
Система ГАС-выборы, была запущена, как и все прочее “системообразующее”, в суровые годы. То есть в то сложное время, когда узкая группа лиц озадачилась вроде бы небезразличным массам вопросом “как сохранить страну” (а заодно и сверхдоходы от продажи полезных ископаемых, искались и разрабатывались которые, надо заметить, на народные деньги и на здоровье энтузиастов-комсомольцев) и, казалось, чтобы не допустить к власти силы, откровенно не чурающиеся экстремизма, все средства были хороши. Делается она на изолированном предприятии ФГУП “Восход”, в рамках которого отделы, занимающиеся разработкой ГАСа, стоят на совершенно особом положении:
РФ чуть ли не единственная страна в мире, где код этого программного обеспечения (ГАС "Выборы") - это тайна за семью замками. Доступ к коду имеет всего несколько особо доверенных граждан и 4 программиста, среди коих и тот человек, который мне рассказал особенности программы. А они заключаются в том, что, вводя определенный код, администратор главного сервера ГАС Выборы, получает доступ в специальное меню системы, которое позволяет по своему усмотрению вбивать любые цифры перед выводом финального протокола и на экраны в Избиркоме.
Работаю в ФГУП НИИ «Восход». Это головное НИИ, которое разрабатывает множество АСУ (автоматизированных систем управления) для государственных органов. В том числе и ГАС "Выборы". Разработкой её программного обеспечения занимается отдельный отдел в институте и допуск туда только по спецпропуску. Более того работники этого отдела получают зарплату в 10 (!!!) раз большую чем другие сотрудники института. Охрана следит за тем, чтобы не было никаких контактов сотрудников этого отдела с другими сотрудниками института. Но у меня там работает хороший знакомый, который мне и поведал особенности россиянской ГАС Выборы.
Сервер Избиркома берет данные от низовых подразделений, корректирует их, а уже потом спускает их в центры Избиркома по субъектам Федерации. Там в свою очередь составляют бумажные протокол и все шито крыто. Чтобы узнать реальные результаты нужно взять эти 35 000 низовых протоколов по каждому участку и их самому пересчитать. Но попробуйте получить копию хотя бы одного протокола…
Работаю в ФГУП НИИ «Восход». Это головное НИИ, которое разрабатывает множество АСУ (автоматизированных систем управления) для государственных органов. В том числе и ГАС "Выборы". Разработкой её программного обеспечения занимается отдельный отдел в институте и допуск туда только по спецпропуску. Более того работники этого отдела получают зарплату в 10 (!!!) раз большую чем другие сотрудники института. Охрана следит за тем, чтобы не было никаких контактов сотрудников этого отдела с другими сотрудниками института. Но у меня там работает хороший знакомый, который мне и поведал особенности россиянской ГАС Выборы.
Сервер Избиркома берет данные от низовых подразделений, корректирует их, а уже потом спускает их в центры Избиркома по субъектам Федерации. Там в свою очередь составляют бумажные протокол и все шито крыто. Чтобы узнать реальные результаты нужно взять эти 35 000 низовых протоколов по каждому участку и их самому пересчитать. Но попробуйте получить копию хотя бы одного протокола…
ГАС формально служит для того, чтобы результаты голосования быстро транслировались в центр. Однако те же вышеупомянутые свидетели заметили одну любопытную особенность - результаты подсчета на участке не совпадают с результатами, опубликованными на сайте Чуровской организации. Такое впечатление, что протокол на этапе передачи в Москву был подменен. Или он просто никуда не передавался?
Нижний Новгород. Глава Канавинского района Сатаев не пропускает депутата Госдумы и депутатов Законодательного Собрания от КПРФ на территорию избирательной комиссии, выкрикивает "Встретимся в суде", бежит от них.
Возможно ли такое, что в систему заранее загружаются созданные узким кругом “хранителей державы” результаты - такие, которые позволяют принимать любые нужные законы - а потом на местах, а именно там, где нет большого давления со стороны наблюдателей, под спущенные таким образом ориентировки подгоняются составляемые протоколы не обращая внимания на те данные, которые дают голоса избирателей? Так это, или нет, может показать только поштучный, ручной пересчет, проверка сохранности голосов избирателей по отдельному административному району или даже целому региону. Это даст возможность поставить вопросы:
- об изменении избирательной системы - передачи разработки программы для подсчета голосов прозрачной, рыночной структуре под жестким контролем общественности,
- о суде над лицами, непосредственно ответственными за большую фальсификацию, в первую очередь - над чинами ЦИКа.
- о проведении, под контролем общественности, расследования о заказчиках системы, которая изначально могла быть рассчитана на подмену результатов волеизъявления.
Документальное подтверждение подмены данных при учете мнений избирателей по Приокскому району Нижнего Новгорода. Протокол подсчета на участке N1680 : ЕР 36.49%. Данные по этому участку в системе ГАС Выборы : ЕР 56.25%
В видеоблог Шанцева удалось привлечь 16000 порнобайтеров
Торжественное видео с рассказами о том, как важна нижегородцам достройка цирка и метромоста, и заканчивающееся призывом единиться с "насяльника", просмотрела дивизия молдавских, среднеазиатских и украинских малобюджетных любителей клубнички.
"Эксперт "Хроник" по массовым коммуникациям, продюсер Нижегородской Энциклопедии Сергей Дресвянников:
История нередко делается совсем другими силами, чем это находит отражение в официальных версиях. Так, с одной стороны развиваются выспренные и возвышенные гимны и здравицы вроде «Правь, Британия, морями… Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом». С другой стороны — достаточно простые, наивные и местами трагичные судьбы простых людей — разорившийся в результате огораживаний фермер, проматывающий последние деньги в веселом заведении и в подпитии подписывающий контракт ушлого «военкома» на морскую службу. Вот и Валерий Шанцев (а скорее всего — сотрудники его пресс-службы) решил прибегнуть к проверенному средству — брать рекрутов для просмотра агитационных материалов тепленькими: из воображаемых объятий путан. «Чисто одет, гладко выбрит, немного пьян».
Из самой этой видеоагитки мы можем узнать только, что Шанцев одобряет черно-белый фильм о Минине, где содержатся призывы, вложенные в уста старосты безвестными описателями событий тех давних лет «с позиции государства» — не пожалеем отдать капитал свой, дом свой, семью свою — лишь бы родина жила. Остальная часть ролика просвещает любителей сексуального контента — которых набралось 16000 человек — в три раза больше упомянутого Шанцевым Нижегородского ополчения эпохи Смутного времени — по части того, что дела наших дней — достройка цирка и сдача части метромоста, не имеющей отношения к метрополитену — стоят в одном ряду с великими достижениями нижегородцев прошлого, такими как изобретение радио нижегородцем Александром Поповым (родился в поселке Турьинские рудники на Урале, радио изобрел в Кронштандте, в летнее время заведовал главной электростанцией Нижегородской ярмарки).
Любопытно, что история нижегородского ополчения и началась с дивизии тех лет — смоленский гарнизон, не удержавший город под натиском польской армии, бежал в недавно присоединенный Арзамас. И, похоже, так себя этот гарнизон там вел, что арзамасцы собрали денег и отправили смолянских вояк в Нижний — пускай «центральный город Понизовья» сам разбирается с этой ватагой (кстати, Арзамас по числу дворов был вплоть до начала XVIII в. крупнее Нижнего Новгорода).
Так что пути, как говорится, неисповедимы и, быть может вот так же, люди, ранее гонявшиеся по интернетам за пикантными видео, благодаря интересному ходу пиарщиков нижегородского губернатора, обратятся на сторону государственности и порядка.
Между тем, в методах продвижения восхвалительного ролика о достижениях Шанцева нетрудно заметить следы работы оригинальной и хорошо известной историкам социальной структуры - порнократии, которая особенно ярко проявляет себя при отгнивании режимов. "Источником чести" для региональных баронов становится уже не федеральный бюрократический центр с унылой канцелярской ритуалистикой, но виртуальный Мулен Руж с национальных окраин империи. Центробежные силы окраин являются единственными пассионарными элементами, которые и приводят порно-баронов к краху (см. оригинал "Мулен Руж"). Такова механика замещения исторических платформ: "квантовые скачки", нагнетая декаданс до лавинообразной степени нелепости ,— готовит сам режим.
Карикатурным символом этих тенденций явился знаменитый рисунок "Порнократы" (1878) – голая проститутка со свиньей на поводке:
Автор: Felicien Rops — французский гравер-аквафортист, рисовальщик литографий, акварелист и живописец, сын венгра, жившего в Бельгии.
"Эксперт "Хроник" по массовым коммуникациям, продюсер Нижегородской Энциклопедии Сергей Дресвянников:
Cогласно карте IP-адресов посетителей, составленого сервисом Youtube, губернаторским видео удалось заинтересовать в основном любителей порнографии с буферных пространств бывшего СССР: Украины, Молдовы, Средняя Азии - традиционных мест поставок в Россию гастербайтеров. Поэтому, по аналогии с гастербайтерами, платных зрителей губернаторского видоконтента следует назвать порнобайтеры.
История нередко делается совсем другими силами, чем это находит отражение в официальных версиях. Так, с одной стороны развиваются выспренные и возвышенные гимны и здравицы вроде «Правь, Британия, морями… Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом». С другой стороны — достаточно простые, наивные и местами трагичные судьбы простых людей — разорившийся в результате огораживаний фермер, проматывающий последние деньги в веселом заведении и в подпитии подписывающий контракт ушлого «военкома» на морскую службу. Вот и Валерий Шанцев (а скорее всего — сотрудники его пресс-службы) решил прибегнуть к проверенному средству — брать рекрутов для просмотра агитационных материалов тепленькими: из воображаемых объятий путан. «Чисто одет, гладко выбрит, немного пьян».
Из самой этой видеоагитки мы можем узнать только, что Шанцев одобряет черно-белый фильм о Минине, где содержатся призывы, вложенные в уста старосты безвестными описателями событий тех давних лет «с позиции государства» — не пожалеем отдать капитал свой, дом свой, семью свою — лишь бы родина жила. Остальная часть ролика просвещает любителей сексуального контента — которых набралось 16000 человек — в три раза больше упомянутого Шанцевым Нижегородского ополчения эпохи Смутного времени — по части того, что дела наших дней — достройка цирка и сдача части метромоста, не имеющей отношения к метрополитену — стоят в одном ряду с великими достижениями нижегородцев прошлого, такими как изобретение радио нижегородцем Александром Поповым (родился в поселке Турьинские рудники на Урале, радио изобрел в Кронштандте, в летнее время заведовал главной электростанцией Нижегородской ярмарки).
Любопытно, что история нижегородского ополчения и началась с дивизии тех лет — смоленский гарнизон, не удержавший город под натиском польской армии, бежал в недавно присоединенный Арзамас. И, похоже, так себя этот гарнизон там вел, что арзамасцы собрали денег и отправили смолянских вояк в Нижний — пускай «центральный город Понизовья» сам разбирается с этой ватагой (кстати, Арзамас по числу дворов был вплоть до начала XVIII в. крупнее Нижнего Новгорода).
Так что пути, как говорится, неисповедимы и, быть может вот так же, люди, ранее гонявшиеся по интернетам за пикантными видео, благодаря интересному ходу пиарщиков нижегородского губернатора, обратятся на сторону государственности и порядка.
Между тем, в методах продвижения восхвалительного ролика о достижениях Шанцева нетрудно заметить следы работы оригинальной и хорошо известной историкам социальной структуры - порнократии, которая особенно ярко проявляет себя при отгнивании режимов. "Источником чести" для региональных баронов становится уже не федеральный бюрократический центр с унылой канцелярской ритуалистикой, но виртуальный Мулен Руж с национальных окраин империи. Центробежные силы окраин являются единственными пассионарными элементами, которые и приводят порно-баронов к краху (см. оригинал "Мулен Руж"). Такова механика замещения исторических платформ: "квантовые скачки", нагнетая декаданс до лавинообразной степени нелепости ,— готовит сам режим.
Карикатурным символом этих тенденций явился знаменитый рисунок "Порнократы" (1878) – голая проститутка со свиньей на поводке:
Автор: Felicien Rops — французский гравер-аквафортист, рисовальщик литографий, акварелист и живописец, сын венгра, жившего в Бельгии.
Пиратская пятница
25 ноября в Нижний Новгород прибыли капитаны Пиратской партии чтобы рассказать о своей деятельности в контексте стремительно надвигающегося на желающих и не желающих того граждан большого политического сезона. Подобно морским пиратам эпохи белых парусов, заходившим в тыловые гавани для того, чтобы отчистить днища своих штурмовых кораблей от толстого слоя ракушек, а после этого потратить остаток сил и добычи на приморских красоток, руководители Пиратской партии отбились от довольно привычного, судя по реакции ответивших, набора журналистских сомнений по поводу “платформы” современного пиратского движения и оказались не против теснее пообщаться с единственной молодой журналисткой, явившейся на встречу.
Пиратская партия
Что такое Пиратская партия
В нескольких странах Европы общественные движения, объединенные под одним названием - “Пиратская партия” оказались, по результатам новейших выборов, в официальных законодательных органах власти - в шведском парламенте и парламенте Берлина. Так что же такое “Пиратская партия”?
Люди, которые любят пофилософствовать, давно высказывали мысли о том, что Интернет создал новые условия в сфере обмена информацией. Эти условия рано или поздно приведут к изменению права на информацию, что, в свою очередь, изменит все отношения в обществе, в том числе и отношения власти: управление-подчинение и товарно-денежные отношения.
Если объяснить ситуацию проще, то раньше, когда копировал фильмы один человек, а потом «нелегально» продавал их на рынке конечным потребителям, то ему приходилось нести риск уголовного преследования. Сегодня, когда копируют такие же фильмы все такие же конечные потребители, то их валовое большинство делает социально опасным применение старых норм закона («всех не пересажаешь»). Понятно, что сама логика организации телекомуникационных каналов переросла «старое доброе» авторское право, как когда-то буржуазные патенты, обосновывавшие собственность на средства производства — переросла аристократическую собственность на землю, обоснованную «правом завоевания», не отменив ее полностью. Производители фильмов начинают искать способы заработать по-новому — от продакт плейсмента и продажи сопутствующих сувениров до разработки новых технологий, позволяющих первое время, «пока свежо», успешно продавать их продукт вместе с новой техникой (вроде 3D кинематографа).
Название
Отсутствие звучного названия недолго тяготило людей, интересующихся темой до степени готовности принять участия в свежезарождающихся движениях. Хотя они и не отрицают привычную форму собственности, в разных культурах было выбрано понятие «пиратство», имеющего за собой сложившуюся систему образов и мемов, - для этого движения выступающего за применение новейших телекоммуникационных возможностей в сфере собственности (доход от интеллектуальной собственности извлекается не через запрет на свободное распространение технологии или продукта, а через сопутствующие рекламу, потребительские ритуалы и/или обучение внедрению технологии) и власти (прямая демократия, участие всех желающих в принятии решений, которые будут влиять на их жизнь).
Перспективы
Политическое будущее представители «пиратских» партий видят в том, что современная политическая система не будет разом «полностью отменена», а ритуализируется, сохранится в виде ценной скорее в культурном и финансовом, чем во властном отношении традиции. Подобно тому, как власть Ватикана была оттеснена на фоновый уровень новыми для буржуазной эпохи национальными правительствами, так и национальные структуры будут постепенно оттеснены в информационную эпоху новыми, более эффективно действующими параллельно старым объединениями на основе прямой демократии и свободного распространения информации.
Пиратская партия
Что такое Пиратская партия
В нескольких странах Европы общественные движения, объединенные под одним названием - “Пиратская партия” оказались, по результатам новейших выборов, в официальных законодательных органах власти - в шведском парламенте и парламенте Берлина. Так что же такое “Пиратская партия”?
Люди, которые любят пофилософствовать, давно высказывали мысли о том, что Интернет создал новые условия в сфере обмена информацией. Эти условия рано или поздно приведут к изменению права на информацию, что, в свою очередь, изменит все отношения в обществе, в том числе и отношения власти: управление-подчинение и товарно-денежные отношения.
Если объяснить ситуацию проще, то раньше, когда копировал фильмы один человек, а потом «нелегально» продавал их на рынке конечным потребителям, то ему приходилось нести риск уголовного преследования. Сегодня, когда копируют такие же фильмы все такие же конечные потребители, то их валовое большинство делает социально опасным применение старых норм закона («всех не пересажаешь»). Понятно, что сама логика организации телекомуникационных каналов переросла «старое доброе» авторское право, как когда-то буржуазные патенты, обосновывавшие собственность на средства производства — переросла аристократическую собственность на землю, обоснованную «правом завоевания», не отменив ее полностью. Производители фильмов начинают искать способы заработать по-новому — от продакт плейсмента и продажи сопутствующих сувениров до разработки новых технологий, позволяющих первое время, «пока свежо», успешно продавать их продукт вместе с новой техникой (вроде 3D кинематографа).
Название
Отсутствие звучного названия недолго тяготило людей, интересующихся темой до степени готовности принять участия в свежезарождающихся движениях. Хотя они и не отрицают привычную форму собственности, в разных культурах было выбрано понятие «пиратство», имеющего за собой сложившуюся систему образов и мемов, - для этого движения выступающего за применение новейших телекоммуникационных возможностей в сфере собственности (доход от интеллектуальной собственности извлекается не через запрет на свободное распространение технологии или продукта, а через сопутствующие рекламу, потребительские ритуалы и/или обучение внедрению технологии) и власти (прямая демократия, участие всех желающих в принятии решений, которые будут влиять на их жизнь).
Перспективы
Политическое будущее представители «пиратских» партий видят в том, что современная политическая система не будет разом «полностью отменена», а ритуализируется, сохранится в виде ценной скорее в культурном и финансовом, чем во властном отношении традиции. Подобно тому, как власть Ватикана была оттеснена на фоновый уровень новыми для буржуазной эпохи национальными правительствами, так и национальные структуры будут постепенно оттеснены в информационную эпоху новыми, более эффективно действующими параллельно старым объединениями на основе прямой демократии и свободного распространения информации.
Нижегородский Кремль объявлен крупнейшим цирком Европы
На улице Белинского появился любопытный стритборд, на котором изображен широко раскинувшийся на Дятловых горах Нижегородский кремль. Текст, идущий на изображении непосредственно под кремлевской стеной, сообщает: нижегородцы обладают самым крупным в Европе цирковым комплексом.
Казалось бы, если есть чем похвалиться — почему бы не изобразить предмет гордости — сам цирк? То ли фото комплекса показывать неловко, то ли резиденция правительства — кремль, символ всех достижений — и есть тот супер-цирк, о котором написано?
Неопытному наблюдателю плакат мог бы показаться предвыборной находкой оппозиции. Меж тем, стритборды обычно ассоциируется с фирмой "Том Сойер" (обладает эксклюзивными правами на установку и эксплуатацию стритбордов в Нижнем Новгороде) политтехнолога Москвина, председателя исполнительного комитета местного отделения "Единой России". Руководители новоявленного циркового комплекса — по большей части его достопочтенные однопартийцы.
Халатность администраторов привела к деанонимизациии Интернет-агитаторов "Единой России"
Ссылка на полный скриншот отчета
Благодаря халатности интернет-агитаторов за "Единую Россию" в Интернете появился отчет, из которого можно узнать, как проводится такая агитация, и кто на сайтах, выступая от имени независимых пользователей, оказывает услуги в предвыборной кампании "ЕР". В качестве автора копирайта системы Интернет-агитации указан Арсений Щельцин.
Сегодня на Городском форуме НН.РУ появилась ссылка на выложенный на специальном сервере отчет об организации Интернет-агитации в пользу "Единой России". Вероятно, вследствие того, что агитаторы постоянно мониторят популярные Интернет-площадки для обсуждений, страницу с отчетом быстро заблокировали от посещений, но активные участники форума успели сделать копию отчета.
В отчете можно увидеть, что агитаторы "за ЕР" публиковали контент против оппозиции и агитировали за Единую Россию в "Одноклассниках", проводили в "Твиттере" акцию "Спасибо Путину за это" и "Спасибо Шанцеву", публиковали агитационные материалы во "Вконтакте", выкладывали агитационные ролики на "Ютуб", публиковали заранее подготовленные картинки-"демотиваторы".
Наибольший интерес представляет список видов активности агитаторов на форумах и в "Живом Журнале":
Обсуждение политических партий, создание пользователями позитивного фона ЕР, дискредитация оппозиции
Тема создана нами, пользователь отрицательно отзывается о встрече блогеров с нижегородскими коммунистами.
Локализация негатива от видео.
Раздача в Нижнем Новгороде антипартийного агитационного материала, локализация негатива.
Тема создана нами, пользователь отрицательно отзывается о встрече блогеров с нижегородскими коммунистами.
Локализация негатива от видео.
Раздача в Нижнем Новгороде антипартийного агитационного материала, локализация негатива.
Весьма любопытна терминология отчета: активность агитаторов именуется "отработка".
Учет результатов работы виртуальных агит-бригад учитывается по количеству публикаций, которые они произвели, количеству откликов в теме и количеству пользователей, принявших участие в обсуждении.
В конце отчета указаны "заказчики" - партийные функционеры.
Охват агитации самый широкий: это "центральные" площадки Нижнего, Арзамаса, Балахны, Богородска, Болдино, Бора, Городца, Дивеево, Дзержинска, Кстово, Кулебак, Лукоянова, Лысково, Первомайска, Перевоза, Починок, Сарова, Семенова, Сергача, Чкаловска, Шахуньи, Шатков, Воротынца.
В Дзержинске частично обрушилось общежитие
Чрезвычайное происшествие в Дзержинске. В доме №27 по улице Студенческая произошло обрушение. Туалетный и промывочный отсеки второго этажа оказались на первом. Причина случившегося – рухнувшие несущие балки. К счастью, обошлось без жертв. Однако подобные происшествия в этом доме случаются не в первый раз. Жители общежития обеспокоены и боятся за свою жизнь.
Обитатели общежития по улице Студенческая в Дзержинске выплеснули наболевшее на журналистов. Это не первое обрушение в этом жилом здании. Дом был построен в 1958 году и ни разу капитально не ремонтировался.
Несколько лет назад в доме обрушилась лестница. Теперь рухнула часть квартиры. Люди рассказывают, что на момент случившегося именно в этой квартире и под ней жителей не было, но до нового происшествия с трагическим исходом недалеко.
Аварийные бригады, которые прибыли на место случившегося, отключили систему отопления и подачу газа. Людям пока предложили временное жилье.
Петр Цацкис, начальник управления по делам ГО и ЧС г.Дзержинска: "Было произведено выездное совещание по этому дому. Людей временно отселили в маневренный фонд. Завтра будет решен вопрос, восстанавливать эти конструкции или нет".
Сейчас на месте происшествия остались только двери и перегородки. Обрушение произошло ночью в пятницу, но специальная комиссия на место ЧП приехала только в понедельник днем. Ответственных по данному вопросу в администрации Дзержинска найти так и не удалось.
http://nnovgorod.rfn.ru/rnews.html?id=74657
Авторский проект о прогрессорском пути Нижнего Новгорода и особом нижегородском образе жизни. Пояснения дают нижегородский культуролог Сергей Дресвянников (nnrusp@gmail.com)
и историк Петр Кузнецов (petr.kuznetsov@gmail.com).
и историк Петр Кузнецов (petr.kuznetsov@gmail.com).