Актуальная тема

Продолжают вскрываться коррупционные преступления председателя Нижегородского областного суда undersky





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Теперь подтверждается и другая информация, касающаяся незаконного получения Б. Каневским на посту председателя областного суда элитной квартиры. Территориальное управление Росимущества подозревает экс-главу облсуда в незаконной приватизации служебной квартиры в центре Нижнего площадью почти 150 кв. м. По инициативе областной прокуратуры Росимущество



Конкретные обстоятельства в статье "Коммерсанта" не раскрываются. Однако мы писали о них еще в 2009 году. Получение элитной квартиры было связано с лоббированием Б. Каневским решения в пользу застройщика, осуществлявшего



Вот что рассказывает об этом Г. Еналиева:



На основании распоряжения 6032 р от 21.12 .2005, договора аренды 14441/06 администрацией г. Н.Новгорода, ООО " Волгожилстрой НН" незаконно передано право на принадлежащее мне и дочери имущество - демуниципализированное с 1924 года домовладение адрес : Н.НОВГОРОД М.Ямская 50, находившемся на выделенном как объект права земельном участке.



Мои обращения вышестоящим должностным лицам не находили должной реакции и переадресовывались, для решения вопроса, Председателю Нижегородского областного суда Каневскому Б.С.. Переадресация происходила ввиду незаконного принятия к рассмотрению , в 2006 году Нижегородским районным судом , от ненадлежащего истца, ООО Волгожилстрой НН, иска ко мне и моей 11 летней дочери. В обход установленного законом порядка!



Решением по делу 2-2869/07 от 29 июня 2007 года судья Поляков отказал строительной компании ООО Волгожилстрой в притязаниях на принадлежащее мне и несовершеннолетнему ребенку имущество - домовладение в центре Н.Новгорода.



Строительная компания подала кассационную жалобу, рассмотрение в Областном суде назначалось дважды, впоследствии, "нужный" состав суда под Председательством Лазорина Б.П. и докладчике Кутыревой, отменил основанное на законе решение, без достаточных оснований.



Противопоставить что-либо недобросовестным и неразумным действиям строительной компании я не смогла, что неудивительно, на стороне коммерческой компании, практически лоббируя ее интересы выступили : Администрация Н.Новгорода, Администрация Нижегородской Области, заместитель руководителя городской Думы Балакина.



Вторично дело рассматривалось в Нижегородском районном суде судьей Баженовой. Судье Баженовой была дана установка, по вынесению решения, ее неоднократно вызывали к руководству Нижегородского областного суда, звонили и указывали на необходимость принятия нужного решения. Как результат вынесено не основанное на законе решение, в своей части явившееся заведомо неправосудным, в пользу коммерческой структуры.



Довольно странную позицию занял и лично Председатель Нижегородского Областного суда Каневский Б.С. , в порядке жалобы, в ходе личного приема, в июне 2008 года, мной было заявлено о внесудебных контактах судьи с Балакиной - руководителем городской Думы, Каневский что то пробормотал о Конституции, даже элементарная проверка не была проведена, позднее я поняла почему.



ООО " Волгожилстрой НН", в лице Генерального директора Киселева, предоставило на льготных условиях квартиру, площадью более 150 кв.м., по адресу Н.Новгород ул. Фрунзе 21. Рыночная стоимость данного жилья составляла более 100 000 рублей за метр кв .



Квартира приобретена по личному распоряжению Председателя Нижегородского Областного суда Каневского Б.С. за гораздо меньшую стоимость.



Оплата проведена за счет целевых средств Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, без проведения необходимого в таких случаях тендера.



Факт финансовой операции с приобретением этой квартиры можно легко проверить, запросив необходимые документы.

В ходе рассмотрения гражданского дела, с октября 2006 по март 2009, где я и дочь недобросовестно определены ответчиками, ООО "Волгожилстрой НН" произвело полный евроремонт вышеуказанной квартиры на сумму более 10 000 000 рублей, который, по моим сведениям Председатель Нижегородского Областного суда Каневский Б.С. деньгами не оплачивал.



О давлении на судью Баженову я узнала от сотрудников Нижегородского районного суда и непосредственно от самой судьи, заявившей в личной беседе, до вынесения решения: "Да решение может быть незаконно, но я хочу доработать до пенсии".



Все мои последующие действия, по отмене данного решения, пресекались Председателем Нижегородского областного суда КаневскимБ.С.



Решение получило статус законного, по решению коллегии Нижегородского областного суда под председательством Кутыревой.



Теперь факт незаконного получения Б. Каневским элитной квартиры подтверждается.



Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) по Нижегородской области вышло с иском к бывшему председателю Нижегородского облсуда Борису Каневскому. Как сообщили в агентстве, заявление в суд Нижегородского района было подано по результатам прокурорской проверки. Областная прокуратура нашла «существенные нарушения закона» при приватизации господином Каневским государственного жилья. Как говорится в исковом заявлении Росимущества, копия которого находится в распоряжении „Ъ“, в январе 2009 года господин Каневский, занимавший на тот момент пост главы областного суда, как нуждающийся в жилплощади получил в пользование по договору соцнайма квартиру площадью 145,7 кв. м, расположенную в доме на ул. Фрунзе в Нижнем Новгороде. В сентябре того же года судья зарегистрировал право собственности, после того как и. о. председателя облсуда Василий Попов



Фирма-застройщик, от которой Б. Каневский получил элитную квартиру - это ООО "Волгожилстрой НН", возглавляемое генеральным директором Киселевым, продолжила незаконную уплотнительную застройку на ул. Фрунзе в 2010 году. Застройщиками были организованы нападения и избиения жителей, выражавших протест против варварской вырубки деревьев и незаконного захвата



Только благодаря массовым протестным акциям жителей стройка была остановлена. Что примечательно: застройщик принял решение отказаться от строительства в данном месте только из-за огромного общественного резонанса и массового протеста нижегородцев против уплотнительной застройки, в суде же преимущество было не у жителей, а у застройщика.



В ходе протестной кампании против строительства на ул. Фрунзе и Ковалихинской жители выступили с инициативой отзыва депутатского мандата у мэра Н.Новгорода и депутата Гордумы Олега Сорокина, как не исполнившего своего предвыборного обещания не допускать уплотнительной застройки. Инициатива была озвучена на митинге 2 июня 2011 года



Какая связь между председателем облсуда Б. Каневским, миллиардером и мэром Н.Новгорода О. Сорокиным и общественным активистом Алексеем Поднебесным?



Б.Каневский также известен тем, что участвовал в фабрикации уголовного дела против братьев Дикиных, бывших партнерами О.Сорокина по бизнесу и со-владельцами завода "Старт", стоимостью в миллионы долларов. Дело против братьев Дикиных было сфабриковано по заказу Олега Сорокина, бывшего тогда не только миллиардером, но и депутатом Гордумы, который решил избавиться от партнеров по бизнесу путем фабрикации уголовного дела и прибрать к рукам их часть имущества, о чем писали тогда нижегородские СМИ. См.:

О.Сорокин таже возглавлял тогда совет Гордумы по архитектуре и градостроительству и занимался вопросами уплотнительной застройки. Уже тогда активист Алексей Поднебесный попал в поле зрения О. Сорокина как человек, активно выступавший против уплотнительной застройки. Не раз на публичных слушаниях, которые проходили под председательством О. Сорокина, А.Поднебесный подвергал резкой критике решения Администрации города об уплотнитльной застройке.



О злоупотреблениях Б.Каневского на посту председателя облсуда стало официально известно в июне 2011 года. Он тогда был еще действующим председателем Нижегородского областного суда и оставил свой пост лишь осенью 2011 года. Единственным интернет-ресурсом, на котором была опубликована подробная информация о злоупотреблениях Б. Каневского был сайт Алексея Поднебесного. Вполне вероятно, что Б.Каневский был заинтересован в устранении Алексея как бескомпромиссного борца с коррупцией.



Тогда же, в июне 2011 года, проходили массовые акции протеста против застройки на ул. Ковалихинской, где застройщиком выступало ООО "Волгажилстрой", от которого Каневский ранее получил элитную квартиру. И тогда же, в июне 2011 года было объявлено о начале кампании по отзыву депутатского мандата у Олега Сорокина. Организатром протестных акций против застройки и инициатором кампании по отзыву О.Сорокина выступал Алексей Поднебесный. Конечно же, Алексей был не один в числе организатров, но он был активистом, который занимался жилищным движением с 2006 года, остальные же выступали в этой борьбе впервые, поэтому не удивительно, что и администрация, и застройщики, и правоохранительные органы считали именно Алексей организатром данной кампании протеста.



На сколько серьезно относился к этому О.Сорокин становится ясно из незамедлительной реакции на инициативу по отзыву: в Устав города были сразу же внесены поправки. Хотя Администрация и оправдывала это необходимостью приводить Устав в соотвествие с федеральным законодательством, но факт в том, что озаботились в Гордуме и Администрации этим вопросом только тогда, когда было объявлено о намерении собирать подписи за отзыв Олега Сорокина.

Также О.Сорокин и глава администрации города О. Кондрашов в июне 2011 года были вынуждены под давлением акций протеста нижегородцев объявить о запрете уплотнительной застройки в Н.Новгороде.



Таким образом, О.Сорокин мог быть заинтересован в устранении А. Поднебесного, во-первых, как организатора публичных акций протеста, на которых жители жестко критиковали Администрацию, и во-вторых, как инициатора кампании по отзыву депутатского мандата.

В июле 2011 года на Алексея Поднебесного и его жену Евгению в лесу на озере Светлояр было совершено нападение, нападавшие явно расчитывали жестоко избить Алексея и надругаться над его женой. Однако один из нападавших напоролся на нож, который Алексей выставил в порядке необходимой обороны, а второй не решился продолжить нападение. Алексей и Евгения смогли убежать и спрятатья, и слышали, как группа поддержки нападавших ищет Алексея для расправы: слышались голоса, лай собак и выстрелы из ружья.



О том, что Алексей Поднебесный находится на озере Светлояр (а это стало в последние годы местом массового паломничества и туризма) могли знать, кроме друзей Алексея, сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по НО (ЦПЭ). Центр по экстремизму стал следить за деятельностью Алексея и прослушивать его мобильный телефон с весны 2011 года, после первых массовых протестных акций против застройки, организованных при участии Алексея Поднебесного.



Борьба против застройки внелась в нескольких точках, кроме ООО "Волгажилстрой" незаконное строительство собиралась начать фирма "Стройконсалтинг" на пересечении ул. Ковалихи и ул. Семашко, и Алексей участвовал в организации сопротивления застройке и там. Поэтому уже несколько застройщиков были заинтересованы в устранении организатора борьбы за права жителей. Много раз сам Алексей и его товарищи были свидетелями того, как представители служб охраны застройщиков фотографируют Алексея и разговаривают о нем по телефону на различных протестных акциях.

Также на этих акциях представители застройщиков открыто общались с сотрудниками ЦПЭ.

Также в устранении Алексея Поднебесного из общественной жизни был заинтересован и Олег Сорокин, недовольный инициативой по отзыву у него депутатского мандата.



Как известно, Администрация города напрямую взаимодействует с ГУ МВД и соотвественно с ЦПЭ. Поэтому ЦПЭ могли привлечь к поиску компромата на А. Поднебесного и фабрикации в отношении него уголовного дела.



Нападение на озере Светояр могло быть спровоцировано или организовано застройщиками и могло проходить под контролем ЦПЭ. Тот факт, что уже на следующий день сотрудники ЦПЭ явились в квартиру А.Поднебесного задерживать его как подозреваемого в преступлении, а затем произвели масштабный обыск, подтверждает эту версию. В ходе обыска сотрудники ЦПЭ изъяли материалы об общественной деятельности А.Поднебесного, что показывает истинные причины его преследования со стороны ЦПЭ.

Было сфабриковано уголовное дело в отношении Алексея Поднебесного, из оборонявшегося он был назначен нападавшим, обвинен в "покушении на убийство", а также в "применении насилия к представителю власти". (См.подробнее



Обласной суд отверг все жалобы А.Поднебесного. Его дело лоббирует начальник следственного отдела СУ СК (бывшее следствие прокуратуры) Маликова О.Н. и Областная прокуратура. За ними явно стоит кто-то еще более влиятельный.

Система нашла способ, как убрать неугодного человека. Продолжают вскрываться коррупционные преступления бывшего председателя Нижегородского областного суда Б. Каневского. Ранее мы писали о том, что Б. Каневский, будучи на посту председателя Нижегородского областного суда, приобрел на неизвестно откуда взявшиеся сотни миллионов рублей элитный особняк в центре Н.Новгорода, устроил на работу судьей в нарушение установленных правил женщину, свою любовницу, а также приобретал роскошные автомобили стоимостью в несколько миллионов рублей. Все это происходило на фоне рассмотрения гражданских дел по поводу уплотнительной застройки, по которым областной суд всегда вставал на сторону застройщиков.Наша информация нашла подтверждение в июне 2011 года, когда председатель Верховного Суда РФ В. Лебедев отказал в связи с недоверием Б. Каневскому в одобрении его кандидатуры на повторное назначение председателем Нижегородского областного суда. Б. Каневский не смог внятно объяснить, откуда взялись миллионы.Теперь подтверждается и другая информация, касающаяся незаконного получения Б. Каневским на посту председателя областного суда элитной квартиры. Территориальное управление Росимущества подозревает экс-главу облсуда в незаконной приватизации служебной квартиры в центре Нижнего площадью почти 150 кв. м. По инициативе областной прокуратуры Росимущество направило в Нижегородский райсуд иск с требованием вернуть квартиру в федеральную собственность.Конкретные обстоятельства в статье "Коммерсанта" не раскрываются. Однако мы писали о них еще в 2009 году. Получение элитной квартиры было связано с лоббированием Б. Каневским решения в пользу застройщика, осуществлявшего незаконное уплотнительное строительство и незаконно захватившего земельный участок и частное домовладение Г. Еналиевой (ул. М. Ямская, 50).Вот что рассказывает об этом Г. Еналиева:На основании распоряжения 6032 р от 21.12 .2005, договора аренды 14441/06 администрацией г. Н.Новгорода, ООО " Волгожилстрой НН" незаконно передано право на принадлежащее мне и дочери имущество - демуниципализированное с 1924 года домовладение адрес : Н.НОВГОРОД М.Ямская 50, находившемся на выделенном как объект права земельном участке.Мои обращения вышестоящим должностным лицам не находили должной реакции и переадресовывались, для решения вопроса, Председателю Нижегородского областного суда Каневскому Б.С.. Переадресация происходила ввиду незаконного принятия к рассмотрению , в 2006 году Нижегородским районным судом , от ненадлежащего истца, ООО Волгожилстрой НН, иска ко мне и моей 11 летней дочери. В обход установленного законом порядка!Решением по делу 2-2869/07 от 29 июня 2007 года судья Поляков отказал строительной компании ООО Волгожилстрой в притязаниях на принадлежащее мне и несовершеннолетнему ребенку имущество - домовладение в центре Н.Новгорода.Строительная компания подала кассационную жалобу, рассмотрение в Областном суде назначалось дважды, впоследствии, "нужный" состав суда под Председательством Лазорина Б.П. и докладчике Кутыревой, отменил основанное на законе решение, без достаточных оснований.Противопоставить что-либо недобросовестным и неразумным действиям строительной компании я не смогла, что неудивительно, на стороне коммерческой компании, практически лоббируя ее интересы выступили : Администрация Н.Новгорода, Администрация Нижегородской Области, заместитель руководителя городской Думы Балакина.Вторично дело рассматривалось в Нижегородском районном суде судьей Баженовой. Судье Баженовой была дана установка, по вынесению решения, ее неоднократно вызывали к руководству Нижегородского областного суда, звонили и указывали на необходимость принятия нужного решения. Как результат вынесено не основанное на законе решение, в своей части явившееся заведомо неправосудным, в пользу коммерческой структуры.Довольно странную позицию занял и лично Председатель Нижегородского Областного суда Каневский Б.С. , в порядке жалобы, в ходе личного приема, в июне 2008 года, мной было заявлено о внесудебных контактах судьи с Балакиной - руководителем городской Думы, Каневский что то пробормотал о Конституции, даже элементарная проверка не была проведена, позднее я поняла почему.ООО " Волгожилстрой НН", в лице Генерального директора Киселева, предоставило на льготных условиях квартиру, площадью более 150 кв.м., по адресу Н.Новгород ул. Фрунзе 21. Рыночная стоимость данного жилья составляла более 100 000 рублей за метр кв .Квартира приобретена по личному распоряжению Председателя Нижегородского Областного суда Каневского Б.С. за гораздо меньшую стоимость.Оплата проведена за счет целевых средств Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, без проведения необходимого в таких случаях тендера.Факт финансовой операции с приобретением этой квартиры можно легко проверить, запросив необходимые документы.В ходе рассмотрения гражданского дела, с октября 2006 по март 2009, где я и дочь недобросовестно определены ответчиками, ООО "Волгожилстрой НН" произвело полный евроремонт вышеуказанной квартиры на сумму более 10 000 000 рублей, который, по моим сведениям Председатель Нижегородского Областного суда Каневский Б.С. деньгами не оплачивал.О давлении на судью Баженову я узнала от сотрудников Нижегородского районного суда и непосредственно от самой судьи, заявившей в личной беседе, до вынесения решения: "Да решение может быть незаконно, но я хочу доработать до пенсии".Все мои последующие действия, по отмене данного решения, пресекались Председателем Нижегородского областного суда КаневскимБ.С.Решение получило статус законного, по решению коллегии Нижегородского областного суда под председательством Кутыревой.Теперь факт незаконного получения Б. Каневским элитной квартиры подтверждается.Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) по Нижегородской области вышло с иском к бывшему председателю Нижегородского облсуда Борису Каневскому. Как сообщили в агентстве, заявление в суд Нижегородского района было подано по результатам прокурорской проверки. Областная прокуратура нашла «существенные нарушения закона» при приватизации господином Каневским государственного жилья. Как говорится в исковом заявлении Росимущества, копия которого находится в распоряжении „Ъ“, в январе 2009 года господин Каневский, занимавший на тот момент пост главы областного суда, как нуждающийся в жилплощади получил в пользование по договору соцнайма квартиру площадью 145,7 кв. м, расположенную в доме на ул. Фрунзе в Нижнем Новгороде. В сентябре того же года судья зарегистрировал право собственности, после того как и. о. председателя облсуда Василий Попов заключил с ним договор безвозмездной передачи квартиры в собственность.Фирма-застройщик, от которой Б. Каневский получил элитную квартиру - это ООО "Волгожилстрой НН", возглавляемое генеральным директором Киселевым, продолжила незаконную уплотнительную застройку на ул. Фрунзе в 2010 году. Застройщиками были организованы нападения и избиения жителей, выражавших протест против варварской вырубки деревьев и незаконного захвата придомовой территории домов № 23 по ул. Фрунзе и № 72 по ул. Ковалихинской . Об этом мы также подробно писали. (См., например Кровавый застройщик пришел на Ковалиху. Противостояние жителей уплотнительной застройке Только благодаря массовым протестным акциям жителей стройка была остановлена. Что примечательно: застройщик принял решение отказаться от строительства в данном месте только из-за огромного общественного резонанса и массового протеста нижегородцев против уплотнительной застройки, в суде же преимущество было не у жителей, а у застройщика.В ходе протестной кампании против строительства на ул. Фрунзе и Ковалихинской жители выступили с инициативой отзыва депутатского мандата у мэра Н.Новгорода и депутата Гордумы Олега Сорокина, как не исполнившего своего предвыборного обещания не допускать уплотнительной застройки. Инициатива была озвучена на митинге 2 июня 2011 года общественным активистом Алексеем Поднебесным . Тогда же было собрано около 100 подписей поддерживающих эту инициативу. Через нескоько дней Олег Сорокин созвал экстренное заседание Городской Думы, на котором было принято решение внести поправки в Устав Н.Новгорода, запрещавшие избирателям отзывать избранных ими депутатов. Летом принять данные поправки не удалось из-за сопротивления данному решению со стороны оппозиции и протестов граждан. У стен Гордумы А.Поднебесный проводил одиночный пикет протеста. Но осенью 2011 г. Гордума вновь вернулась к этому вопросу и измения в Устав были приняты.Какая связь между председателем облсуда Б. Каневским, миллиардером и мэром Н.Новгорода О. Сорокиным и общественным активистом Алексеем Поднебесным?Б.Каневский также известен тем, что участвовал в фабрикации уголовного дела против братьев Дикиных, бывших партнерами О.Сорокина по бизнесу и со-владельцами завода "Старт", стоимостью в миллионы долларов. Дело против братьев Дикиных было сфабриковано по заказу Олега Сорокина, бывшего тогда не только миллиардером, но и депутатом Гордумы, который решил избавиться от партнеров по бизнесу путем фабрикации уголовного дела и прибрать к рукам их часть имущества, о чем писали тогда нижегородские СМИ. См.: Монополист на "Старте" О.Сорокин таже возглавлял тогда совет Гордумы по архитектуре и градостроительству и занимался вопросами уплотнительной застройки. Уже тогда активист Алексей Поднебесный попал в поле зрения О. Сорокина как человек, активно выступавший против уплотнительной застройки. Не раз на публичных слушаниях, которые проходили под председательством О. Сорокина, А.Поднебесный подвергал резкой критике решения Администрации города об уплотнитльной застройке.О злоупотреблениях Б.Каневского на посту председателя облсуда стало официально известно в июне 2011 года. Он тогда был еще действующим председателем Нижегородского областного суда и оставил свой пост лишь осенью 2011 года. Единственным интернет-ресурсом, на котором была опубликована подробная информация о злоупотреблениях Б. Каневского был сайт Алексея Поднебесного. Вполне вероятно, что Б.Каневский был заинтересован в устранении Алексея как бескомпромиссного борца с коррупцией.Тогда же, в июне 2011 года, проходили массовые акции протеста против застройки на ул. Ковалихинской, где застройщиком выступало ООО "Волгажилстрой", от которого Каневский ранее получил элитную квартиру. И тогда же, в июне 2011 года было объявлено о начале кампании по отзыву депутатского мандата у Олега Сорокина. Организатром протестных акций против застройки и инициатором кампании по отзыву О.Сорокина выступал Алексей Поднебесный. Конечно же, Алексей был не один в числе организатров, но он был активистом, который занимался жилищным движением с 2006 года, остальные же выступали в этой борьбе впервые, поэтому не удивительно, что и администрация, и застройщики, и правоохранительные органы считали именно Алексей организатром данной кампании протеста.На сколько серьезно относился к этому О.Сорокин становится ясно из незамедлительной реакции на инициативу по отзыву: в Устав города были сразу же внесены поправки. Хотя Администрация и оправдывала это необходимостью приводить Устав в соотвествие с федеральным законодательством, но факт в том, что озаботились в Гордуме и Администрации этим вопросом только тогда, когда было объявлено о намерении собирать подписи за отзыв Олега Сорокина.Также О.Сорокин и глава администрации города О. Кондрашов в июне 2011 года были вынуждены под давлением акций протеста нижегородцев объявить о запрете уплотнительной застройки в Н.Новгороде.Таким образом, О.Сорокин мог быть заинтересован в устранении А. Поднебесного, во-первых, как организатора публичных акций протеста, на которых жители жестко критиковали Администрацию, и во-вторых, как инициатора кампании по отзыву депутатского мандата.В июле 2011 года на Алексея Поднебесного и его жену Евгению в лесу на озере Светлояр было совершено нападение, нападавшие явно расчитывали жестоко избить Алексея и надругаться над его женой. Однако один из нападавших напоролся на нож, который Алексей выставил в порядке необходимой обороны, а второй не решился продолжить нападение. Алексей и Евгения смогли убежать и спрятатья, и слышали, как группа поддержки нападавших ищет Алексея для расправы: слышались голоса, лай собак и выстрелы из ружья.О том, что Алексей Поднебесный находится на озере Светлояр (а это стало в последние годы местом массового паломничества и туризма) могли знать, кроме друзей Алексея, сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по НО (ЦПЭ). Центр по экстремизму стал следить за деятельностью Алексея и прослушивать его мобильный телефон с весны 2011 года, после первых массовых протестных акций против застройки, организованных при участии Алексея Поднебесного.Борьба против застройки внелась в нескольких точках, кроме ООО "Волгажилстрой" незаконное строительство собиралась начать фирма "Стройконсалтинг" на пересечении ул. Ковалихи и ул. Семашко, и Алексей участвовал в организации сопротивления застройке и там. Поэтому уже несколько застройщиков были заинтересованы в устранении организатора борьбы за права жителей. Много раз сам Алексей и его товарищи были свидетелями того, как представители служб охраны застройщиков фотографируют Алексея и разговаривают о нем по телефону на различных протестных акциях.Также на этих акциях представители застройщиков открыто общались с сотрудниками ЦПЭ.Также в устранении Алексея Поднебесного из общественной жизни был заинтересован и Олег Сорокин, недовольный инициативой по отзыву у него депутатского мандата.Как известно, Администрация города напрямую взаимодействует с ГУ МВД и соотвественно с ЦПЭ. Поэтому ЦПЭ могли привлечь к поиску компромата на А. Поднебесного и фабрикации в отношении него уголовного дела.Нападение на озере Светояр могло быть спровоцировано или организовано застройщиками и могло проходить под контролем ЦПЭ. Тот факт, что уже на следующий день сотрудники ЦПЭ явились в квартиру А.Поднебесного задерживать его как подозреваемого в преступлении, а затем произвели масштабный обыск, подтверждает эту версию. В ходе обыска сотрудники ЦПЭ изъяли материалы об общественной деятельности А.Поднебесного, что показывает истинные причины его преследования со стороны ЦПЭ.Было сфабриковано уголовное дело в отношении Алексея Поднебесного, из оборонявшегося он был назначен нападавшим, обвинен в "покушении на убийство", а также в "применении насилия к представителю власти". (См.подробнее блог "Свободу Алексею Поднебесному! ")Обласной суд отверг все жалобы А.Поднебесного. Его дело лоббирует начальник следственного отдела СУ СК (бывшее следствие прокуратуры) Маликова О.Н. и Областная прокуратура. За ними явно стоит кто-то еще более влиятельный.Система нашла способ, как убрать неугодного человека. Интересно Вам интересно Больше не интересно 2)

Комментарии:

16.05.2012 в 07:54 Снежко x1 undersky с богатым не судись с сильным не дерись………………….

17.05.2012 в 10:45 Петр Кузнецов x0 Снежко "Плетью обуха не перешибешь"? Для того люди и занимаются извещением общественности, чтобы уравновесить богатство оппонента массовостью своих сторонников.

17.05.2012 в 12:59 Снежко x1 Петр Кузнецов МОЖЕТ ХОТЬ ОГЛАСКИ БУДУТ БОЯТЬСЯ ..,а то им ничего не страшно