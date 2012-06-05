Актуальная тема

Жители деревни Мордвинцево против строительства автодрома undersky



Жители деревни Мордвинцево (Нижний Новгород,



3 июня состоялся сход жителей, на который собрались владельцы участков, вплотную к которым примыкает начинающееся строительство. На сход жителей приехал депутат



Жители рассказали, что проблемы в их поселке начались еще несколько лет назад, когда со стороны улицы Ларина был построен гигантский автоцентр. При строительстве автоцентра была вырублена большая роща. Раньше в этой роще жители собирали грибы, облепиху, отдыхали. Роща закрывала деревню от оживленной автотрассы (ул. Ларина). Теперь роща вырублена полностью, уничтожена санитарная зона, защищавшая жителей от шума и выхлопных газов автотрассы (Н.Новгород -



При строительстве автоцентра был скопан большой слой грунта, так что огороды жителей оказались стоящими на холме. Автоцентр и огромная автостоянка расположены под склоном. Склон ничем не укреплен и почва постепенно движется, сползает, участки жителей находятся под угрозой оползня, а их дома - под угрозой обрушения.



Вместо того, чтобы укрепить склон и создать на небольшом оставшемся свободном участке земли санитарно-защитную зону, застройщик хочет построить автодром.



Строительство автодрома рядом с крупным автоцентром сулит прибыль его владельцам. Однако местных жителей это строительство может полностью разорить и лишить средств к существованию. Дело в том, что большинство жителей, рядом с участками и домами которых будет находиться автодром, это пенсионеры, с небольшой пенсией, которые живут за счет того, что выращивают на своих огородах овощи. Если автодром будет работать, то выхлопными газами автомобилей овощи на приусадебных участках жителей будут полностью отравлены. На автодроме согласно проекта будут не только легковые, но и грузовые автомобили и автобусы, так что загазованность будет очень высока.



Кроме того, строительство затрагивает трассу пролегания газопровода и газораспределительный пункт (ГРП). На время строительства весьма вероятно газопровод придется отключить и вся деревня останется без газа. Сейчас ГРП находится на обрыве, так получилось в результате строительства автоцентра. При строительстве автодрома ГРП и газопровод помешают строителям, обойти их никак не получится, и их либо отключат, либо жители будут жить в постоянном страхе от создавшейся аварийной ситуации: крупная строительная техника может легко задеть и повредить газопровод, что приведет к взрыву и пожару.

Площадку автодрома застройщики хотят построить вплотную к заборам участков жителей. В прошлом году застройщики уже вырыли ямы для столбов и залили арматуру бетоном прямо у заборов жителей, вплотную. Жители показали нам эти подготовленные для установки столбов строительного забора места.



На территории автоцентра построена котельная, труба которой находится как раз на уровне верха склона. Участки жителей находятся на вершине склона, и дым из трубы, которая слишком низкая, идет прямо на участки.



Также жители рассказали и о том, как о народе "заботятся" городские власти. Рядом с деревней нет ни одной остановки общественного транспорта. Многим людям, в т.ч. пожилым, приходится ходить пешком несколько километров, чтобы дойти до остановки автобуса и поехать в город. Это может занимать до 30 минут и более. Идти приходится прямо по проезжей части, т.к. пешеходных тротуаров нет.



Жители жаловались на сложившуюся ситуацию властям. Власти "услышали" и установили павильон для автобусной остановки рядом с деревней. Но павильон был просто поставлен на проезжую часть, заездного кармана для автобуса сделано не было. Поэтому правилам дорожного движения такая "остановка" не соответствует, и автобусы на ней не останавливаются. Остановка не действует.

В город жители добираются с трудом, особенно трудно детям, которые должны успевать утром в школу. Ближайшая школа - в Приокском районе Н.Новгорода, как и продуктовые магазины. В поселке своего магазина нет,есть лишь небольшая торговая точка в общежитии молокозавода.



О своих проблемах, основная из которых связана со строительством автодрома, жители рассказали депутату Гордумы А. Белкину, который также помогает в борьбе против уплотнительной застройки жителям















ФОТОРЕПОРТАЖ:



ВИДЕО (ссылка не отображается, смотрите по ссылке на фотогалерею, в группе Жители деревни Мордвинцево (Нижний Новгород, Приокский р-н , рядом с улицей Ларина ) протестуют против строительства автодрома у своих участков. Автодром закроет подъезды к домам жителей. Постоянная загазованность выхлопными газами приведет к тому, невозможно будет пользоваться огородами. Большинство жителей - пенсионеры и живут за счет натурального хозяйства.3 июня состоялся сход жителей, на который собрались владельцы участков, вплотную к которым примыкает начинающееся строительство. На сход жителей приехал депутат Городской думы А. Белкин.Жители рассказали, что проблемы в их поселке начались еще несколько лет назад, когда со стороны улицы Ларина был построен гигантский автоцентр. При строительстве автоцентра была вырублена большая роща. Раньше в этой роще жители собирали грибы, облепиху, отдыхали. Роща закрывала деревню от оживленной автотрассы (ул. Ларина). Теперь роща вырублена полностью, уничтожена санитарная зона, защищавшая жителей от шума и выхлопных газов автотрассы (Н.Новгород - Кстово ), по которой непрерывным потоком едут фургоны, движение очень интенсивное.При строительстве автоцентра был скопан большой слой грунта, так что огороды жителей оказались стоящими на холме. Автоцентр и огромная автостоянка расположены под склоном. Склон ничем не укреплен и почва постепенно движется, сползает, участки жителей находятся под угрозой оползня, а их дома - под угрозой обрушения.Вместо того, чтобы укрепить склон и создать на небольшом оставшемся свободном участке земли санитарно-защитную зону, застройщик хочет построить автодром.Строительство автодрома рядом с крупным автоцентром сулит прибыль его владельцам. Однако местных жителей это строительство может полностью разорить и лишить средств к существованию. Дело в том, что большинство жителей, рядом с участками и домами которых будет находиться автодром, это пенсионеры, с небольшой пенсией, которые живут за счет того, что выращивают на своих огородах овощи. Если автодром будет работать, то выхлопными газами автомобилей овощи на приусадебных участках жителей будут полностью отравлены. На автодроме согласно проекта будут не только легковые, но и грузовые автомобили и автобусы, так что загазованность будет очень высока.Кроме того, строительство затрагивает трассу пролегания газопровода и газораспределительный пункт (ГРП). На время строительства весьма вероятно газопровод придется отключить и вся деревня останется без газа. Сейчас ГРП находится на обрыве, так получилось в результате строительства автоцентра. При строительстве автодрома ГРП и газопровод помешают строителям, обойти их никак не получится, и их либо отключат, либо жители будут жить в постоянном страхе от создавшейся аварийной ситуации: крупная строительная техника может легко задеть и повредить газопровод, что приведет к взрыву и пожару.Площадку автодрома застройщики хотят построить вплотную к заборам участков жителей. В прошлом году застройщики уже вырыли ямы для столбов и залили арматуру бетоном прямо у заборов жителей, вплотную. Жители показали нам эти подготовленные для установки столбов строительного забора места.На территории автоцентра построена котельная, труба которой находится как раз на уровне верха склона. Участки жителей находятся на вершине склона, и дым из трубы, которая слишком низкая, идет прямо на участки.Также жители рассказали и о том, как о народе "заботятся" городские власти. Рядом с деревней нет ни одной остановки общественного транспорта. Многим людям, в т.ч. пожилым, приходится ходить пешком несколько километров, чтобы дойти до остановки автобуса и поехать в город. Это может занимать до 30 минут и более. Идти приходится прямо по проезжей части, т.к. пешеходных тротуаров нет.Жители жаловались на сложившуюся ситуацию властям. Власти "услышали" и установили павильон для автобусной остановки рядом с деревней. Но павильон был просто поставлен на проезжую часть, заездного кармана для автобуса сделано не было. Поэтому правилам дорожного движения такая "остановка" не соответствует, и автобусы на ней не останавливаются. Остановка не действует.В город жители добираются с трудом, особенно трудно детям, которые должны успевать утром в школу. Ближайшая школа - в Приокском районе Н.Новгорода, как и продуктовые магазины. В поселке своего магазина нет,есть лишь небольшая торговая точка в общежитии молокозавода.О своих проблемах, основная из которых связана со строительством автодрома, жители рассказали депутату Гордумы А. Белкину, который также помогает в борьбе против уплотнительной застройки жителям улицы Ковалихинская Н.Новгорода. Они надеются на то, что будет создана комиссия в Городской думе, которая проведет переговоры с застройщиком и будет достигнуто соглашение о переносе места строительства автодрома. В противном случае жителям останется лишь проводить акции протеста против застройки.ФОТОРЕПОРТАЖ: http://vk.com/album-21604830_158248303 ВИДЕО (ссылка не отображается, смотрите по ссылке на фотогалерею, в группе http://vk.com/protivstroyki ): Интересно Вам интересно Больше не интересно 2)

Комментарии:

06.06.2012 в 11:37 undersky x0 undersky скорее всего и будут продавать. Вот только сколько в этих помидорках будет канцерогенов, свинца и прочих "вкусностей" от постоянной загазованности?

06.06.2012 в 15:35 mestnijgitel x0 undersky Мы уж на рынке ничего не продаем. Для себя бы вырастить…