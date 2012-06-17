Актуальная тема

Некоторые СМИ обвиняют мэра О. Сорокина в коррупционных преступлениях
В нижегородской и федеральной прессе разгорается коррупционный скандал вокруг мэра Н.Новгорода О. Сорокина. Речь идет не только о сюжете с хищениями средств из Дорожного Фонда Нижегородской области, но и о подозрениях в причастности к убийству руководителей Дорожного фонда, о захвате и умышленном бакротстве завода "Старт" в Н.Новгороде. Сообщается так же, что партнер по заводу "Старт" - Дикин - был посажен в тюрьму на 16 лет по возможно сфабрикованному делу для того, чтобы завладеть долей Дикина.
Есть основания полагать, что уголовное дело в отношении Алексея Поднебесного т было сфабриковано и пролоббировано. Выскажу свою версию по этому поводу.
Буквально за месяц, до нападения на А.Поднебесного и привлечения к его уголовной ответственности за самооборону от напавших на него и его жену пьяных хулиганов (скорее всего, подкупленных и подосланных специально, чтобы расправиться с ним) А.Поднебесный начал кампанию за отзыв у О.Сорокина депутатского мандата, а до этого с 2006 года проводил другие акции протеста именно в той сфере, где «рулил» Сорокин – против уплотнительной застройки – О. Сорокин в те годы возглавлял комиссию по архитектуре и горадостроительству в Городской думе. Много раз во время публичных слушаний по вопросам уплотнительной застройки А.Поднебесный публично выступал против Сорокина. Имеются аудиозаписи этих выступлений.
Это могло переполнить чашу его терпения, после чего могло созреть решение разделаться с А.Поднебесным. Наняли хулиганов из околокриминальной среды, чтобы расправиться с ним так, чтобы это не вызвало никаких подозрений: в лесу, ночью. Где был Алексей – хорошо было известно из его же ресурсов в интернете (он подробно писал «В контакте» и на других сайтах, что едет на Светлояр). Но нападение не удалось, он сумел защитить себя и свою жену. Тогда заказчик реализовал запасной вариант: сфабриковано против него уголовное дело, по которому его сажают в тюрьму. Причем способ фабрикации характерен: Алексею вменено «покушение на убийство» по тому же сценарию, что и было вменено «покушение на убийство» Дикину, и Дикин был посажен в тюрьму на 16 лет.
Обвинение по убийству было предъявлено Алексею в Н.Новгороде, куда дело изъяла прокуратура. Сделано это было тоже явно по заказу, т.к. в Воскресенской полиции, где должно было расследоваться это дело, ему такого обвинения не предъявляли. Как ранее группа лиц в органах правопорядка могла сфабриковать дело Дикиных, так и теперь те же самые сотрудники сфабриковали по тому же "шаблону" дело в отношении Алексея Поднебесного, "отличившегося" разоблачительной книгой о прокурорском произволе "В Круге Втором".
Рассказывает Алексей Поднебесный:
Инициативу об отзыве Сорокина обсуждали жители в ходе борьбы против уплотнительной застройке на ул. Ковалихинской Н.Новгорода. Эта улица очень большая и является основной в избирательном участке, от которого в Городскую Думу Сорокин избирался уже дважды. В ходе предвыборной 2010 г. кампании он выступал перед жителями и на словах осуждал уплотнительную застройку, а конкретно жителям дома 72 по Ковалихинской обещал помощь в борьбе с застройщиком (т.к. стройка там намечалась еще с 2008 года). Однако когда после выборов (уже в Заксобрание) стройка началась, Сорокин "ничем помочь не смог", "просто" переадресовал жителей в суд. Тогда то многие из тех, кто его поддерживал, стали говорить, что он "предал своих избирателей". На 72 доме появился 7 метровый баннер "Сорокин и Тарасов нас предали" (Тарасов - бывший глава Нижегородского района).
Я же лично, и как бывший следователь, как организатор различных протестных акций в Н.Новгороде с самого начала знал, что речь не о людях, это только игра власти.
Мне довелось узнать, кто вел протоколы допроса свидетеля по делу Дикиных, того самого свидетеля, которого вывезли в лес, избили, и под угрозой убийства заставили дать показания против Дикиных.
Об этом в то время, в 2005 году было много публикаций в газете "Новое дело", эта газета тогда как раз напечатала статью обо мне "Раб прокуратуры" и я несколько раз был у них в редакции, где беседовал с журналистом Вадимом Андрюхиным в том числе и на тему суда Сорокин - Дикины (Одна из публикаций: pravda.webstolica.ru/pravda/monopolist-na-starte-pravda-ob/).
Расследовал это уголовное дело мой бывший однокурсник по юрфаку, тогда следователь обл.прокуратуры, который после этого был уволен из прокуратуры, а потом посажен в тюрьму "за торговлю наркотиками", возглавлял надзор за следствием тогда сам В.В. Стравинскас.
Как бы то ни было, из тюрьмы тот следователь был отпущен.
Я призывал всех своих знакомых, кто живет на Ковалихе, не голосовать за Сорокина него, но…"нет пророка в своем отечестве". Сорокин буквально купил наших пенсионерок за чашку чая с печеньем (устраивал предвыборные чаепития и нехитрые развлечения), и старушки сами ходили по квартирам и за него агитировали…
Затем, совсем недавно, на прошедших выборах в Городскую думу, все нижегородцы были свидетелями циничнейшего спектакля, когда Сорокин добился отстранения Булавинова и избрания себя на пост мэра. Булавинов тогда назвал сумму, (nnov.kp.ru/daily/24593/761846/), на нашем сайте есть перпост по этой теме: pravda.webstolica.ru/pravda/vadim-bulavinov-deputatam-predlagali-po/). Булавинов тогда заявил, что Сорокин сообщил ему о возбуждении уголовного дела на 5 часов раньше, чем проколотура приняла об этом решение (одна из статей: http://www.rospres.com/government/7341/)
Но тогда, видно сажать Булавинова не потребовалось, он сам уступил Сорокину, и ушел на "повышение" в депутаты Госдумы….
И… ничего. Народ безмолвствует.
И вот Ковалиха. Две стройки. Несколько домов. Большинство - средний класс буржуазии и подкупленные чаепитиями пенсионерки - голосовали за Сорокина. Сразу после выборов, где загадочным путем от нас вновь в Заксобрание пролез единорос Тарасов (ни разу не появившийся с того момента перед своими избирателями в зоне конфликта), началась знаменитая стройка на Ковалихе-Фрунзе. Сорокин приезжал дважды, "сделать ничего не смог". В народе начались разговоры о том, что Сорокина нужно отозвать из депутатов, раз он ничего для избирателей не сделал.
Так родилась инициатива по отзыву Сорокина. Как организатор протестных действий, я сразу поддержал эту инициативу. Эту инициативу я озвучил на нашем митинге 2 июня. На митинге было собрано около 100 подписей за это. Юридически отзыв был вполне возможен.
После этого власть зашевелилась. Почти сразу после этого, 7 июня, по инициативе О.Сорокина в администрации города были в спешном порядке почти тайно от нижегородцев проведены «общественные слушания», на которых была "одобрена" поправка в Устав Н.Новгорода об исключении из Устава права избирателей отзывать избранного ими депутата. Об этих «общественных» слушаниях на тот момент не было сообщений в СМИ, о том, что эти слушания будут проходить, стало известно благодаря помощнику депутата Марии Поповой, которая сообщила об этом жителям Ковалихи. К месту проведения слушаний отправилась делегация жителей, но в зал заседания никого из них не пустили. Охрана заявила, что пускают строго по спискам. Очевидно, что на т.н. "общественные слушания" были собраны исключительно поддерживающие выручившую О.Сорокина и нынешнюю власть граждане. Народ на общественные слушания не пустили. Не было на них и телевидения. Более подробно я написал об этом здесь: http://pravda.webstolica.ru/sobytija/oppozicija-ne-pozvolila-lishit-narod
Затем уже глава администрации города Кондрашов заявил, что "запрещает стройку на Ковалихе 51". http://pravda.webstolica.ru/sobytija/bolshaja-pobeda-glava-administracii-nnovgoroda
Все это в совокупности с промыванием мозгов жителям привело к тому что дальше сбора подписей на митинге дело до сих пор не сдвинулось.
…Всего через один месяц после запрета уплотнительной застройки, был подвергнут жесточайшей репрессии, сфабрикованы два уголовных дела в отношении организатора митингов протеста и одного из лидеров нижегородского движения против уплотнительной застройки Алексея Поднебесного. Явно это преследование прямо связано с общественной и правозащитной деятельностью Алексея и, возможно, было заказано застройщиками-миллиардерами, потерявшими из-за запрета своей варварской застройки миллионы прибыли, которую они намеревались получить на ущемлении интересов людей. Могли "заказать" и Алексея Поднебесного, чтобы убрать человека, начавшего кампанию отзыва депутатского мандата. Ранее, в течении нескольких лет, с 2006 года, А.Поднебесный подвергал критике решения городской администрации об уплотнительной застройке, выступал с резкой критикой на публичных и общественных слушаниях. Олег Сорокин в это время возглавлял комиссию Гордумы по архитектуре и строительству, руководил проведением публичных слушаний.
Через два дня (!) после публикации на сайте "Демократор" обращения Алексея Поднебесного http://democrator.ru/problem/5918/ , в котором он высказал версию о причастности к его преследованию мэра Н.Новгорода О.Сорокина, ему было перепредъявлено обвинение, и его обвинили уже в покушении на УБИЙСТВО, вместо умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
О политическом заказе мне говорили и сотрудники прокуратуры, пожелавшие остаться анонимными.
Неким экспертои, было написано на мой взгляд заведомо ложное заключение, на него мы написали заявление о привлечении к уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.
Но похоже, что если заказ на устранение общественного активиста исходит с такого высокого уровня, суд будет лишь фарсом, имитацией правосудия.
На сайте "Демократор" я писал:
"Вероятно, что это преследование прямо связано с моей общественной и правозащитной деятельностью и было заказано застройщиками-миллиардерами, потерявшими из-за запрета своей варварской застройки миллионные прибыли, которые они намеревались получить на слезах и горе людей. Вполне возможно, что к этому преследованию причастен и мэр Н.Новгорода, миллиардер, крупный застройщик и владелец недвижимости, депутат Городской думы Н.Новгорода Олег Сорокин. Ранее Олег Сорокин стал известен тем, что сфабриковал с помощью прокуратуры уголовное дело в отношении своих партнеров по крупному бизнесу братьев Дикиных, и посадил их на 13 лет в тюрьму, получив их долю бизнеса (миллиарды рублей) себе. В июне 2011 года я (вместе с другими гражданами) объявил на нашем митинге о начале кампании по отзыву депутатского мандата у Олега Сорокина, поскольку он не исполнил свои предвыборные обещания жителям. Через несколько дней Олег Сорокин инициировал в Городской Думе внесение поправок в Устав города Нижнего Новгорода, запрещающих отзыв избирателями избранного депутата. А чуть позже было совершено нападение на меня, и я был подвергнут уголовному преследованию…"
Читайте подробнее
Блог "Свободу Алексею Поднебесному!" http://freeundersky.livejournal.com
О начатой нами кампании по отзыву депутатского мандата у О. Сорокина:
"Жители Ковалихи намерены выступить с инициативой по отзыву депутатского мандата у мэра города Олега Сорокина" http://pravda.webstolica.ru/blog/zhiteli-kovalihi-namereny-vystupit-s#blog_body
Митинг 2 июня против уплотниловки и за отзыв Сорокина. Продолжение пикета на Ковалихе http://pravda.webstolica.ru/sobytija/miting-2-ijunja-protiv-uplotnilovki
Мужество жителей: пикет продолжается, и трусость власти: изменения в Устав города, чтобы сохранить власть http://pravda.webstolica.ru/sobytija/muzhestvo-zhitelej-piket-prodolzhaetsja-i
Оппозиция не позволила лишить народ права отзыва депутатов http://pravda.webstolica.ru/sobytija/oppozicija-ne-pozvolila-lishit-narod?offset=11
Размышления о ситуации с отзывом О.Сорокина http://pravda.webstolica.ru/blog/razmyshlenija-o-situacii-s-otzyvom
О своеобразной деятельности О.Сорокина можно прочитать:
на сайте "Ленинской смены": Криминал пришел во власть www.lensmena.ru/2012/06/криминал-пришел-во-власть/
Антигерой нашего времени. Как теневой коммерсант Сорокин оказался во главе Нижнего Новгорода http://www.moscow-post.ru/politics/antigeroj_nashego_vremeni9245/
Герой нашего смутного времени. Как коммерсант из 90-х работает во главе Нижнего Новгорода http://www.ng.ru/regions/2012-06-05/5_hero.html
Перепосты статьи: http://www.compromat.ru/page_32206.htm
http://nn4u.ru/blog/nn/384.html
Схватились за главу. Кто «заказал» главу города Олега Сорокина? http://www.novdelo.ru/index.php?nav=nnews&viewart=59140
→ Некоторые СМИ обвиняют мэра О. Сорокина в коррупционных преступлениях
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Авторский проект о прогрессорском пути Нижнего Новгорода и особом нижегородском образе жизни. Пояснения дают нижегородский культуролог Сергей Дресвянников (nnrusp@gmail.com)
и историк Петр Кузнецов (petr.kuznetsov@gmail.com).
и историк Петр Кузнецов (petr.kuznetsov@gmail.com).