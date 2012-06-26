Актуальная тема

Очередное столкновение Поднебесного с государственной машиной опять принесло пользу обществу
Нижегородский правозащитник Алексей Поднебесный, работавший в прокуратуре Шахунского района а после занявшийся организацией защиты прав жителей города против незаконной уплотнительной застройки (в частности, в ставшей знаменитой истории с застройкой склона оврага в районе Ковалиха-Фрунзе), продолжает успешно отбивать атаки заинтересованной группы лиц, работающих в органах исполнительной, а возможно, и судебной власти, «продавливающих» обвинительное решение в ходе судебного дела, где Поднебесный проходит как обвиняемый в покушении на убийство.
Напомним, что Алексей с супругой совершали паломничество на озеро Светлояр – памятник природы, центр притяжения для племен региона до появления государства и крупный религиозный центр среднего Поволжья в современной культуре. О том, что эта поездка планируется, Алексей сообщил в своем блоге, хорошо известном его оппонентам по проблеме уплотнительной застройки Нижнего Новгорода. Вечером, в сумерках, пару атаковала группа лиц, находившихся, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения. Произошла стычка, в ходе которой Алексей был вынужден, в силу превосходящего количества нападающих и исходя из желания защитить супругу, использовать для самозащиты нож. После того, как Поднебесный задел одного из парней, остальные подняли крик, что сейчас убьют правозащитника, и стали громко звать на помощь своих приятелей, в ответ послышались крики. Паре пришлось покинуть берег озера. Приехав в Нижний Новгород, Поднебесный следующим утром явился в отделение милиции для того, чтобы сообщить об инциденте и был задержан. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство одного из нападавших, Ибрагимова.
Поначалу дело рассматривалось в Воскресенском районе, где находится озеро Светлояр, по нему было дано заключение судебно-медицинского эксперта по-сути в пользу позиции Алексея, заявлявшего о самообороне. После этого оно с достаточно сомнительной мотивацией было передано следствию Нижегородского района.
Это центр города, район, в котором больше десятилетия происходят «внезапные» возгорания домов исторической застройки, после чего участки хаотично застраиваются «девелоперами». Если же жителей старых домов все-таки приходится расселять более затратными способами, нередки случаи нападений на одиноких владельцев домов и квартир, других форм давления, в результате которого собственники получают несоразмерно малую компенсацию. Правоохранительные органы района защитить собственников оказываются не в состоянии. В лучшем случае они просто «не вмешиваются в ситуацию». Суды едва ли не в каждом известном случае принимают сторону «девелоперов», застройщиков. Между тем заработная плата сотрудникам всех ветвей власти платится именно за обслуживание жителей и из средств от налогов или продажи ресурсов. Такова цена финансового «пузыря», надувшегося на рынке городской недвижимости, для жителей исторической части Нижнего Новгорода.
Именно здесь стало рассматриваться дело Алексея, и вскоре было получено совершенно другое заключение судебно-медицинской экспертизы. Недавно правозащитнику удалось поговорить со специалистом, выдавшим это заключение. Поднебесный захватил с собой включенный диктофон, ожидая сюрпризов. И он не ошибся: эксперт расфилософствовался о том, что объективной судебно-медицинская экспертиза быть не может в принципе. Мнение же его, как эксперта, состоит в том, что Поднебесный виновен в покушении на убийство и обращается к нему не потому, что пытается найти объективность, которой на самом деле быть не может, а потому, что желает получить минимальный тюремный срок вместо максимального.
«Вольные» соображения эксперта, неоднократно привлекавшегося к производству судебно-медицинских заключений, представляют для нас огромную ценность. Они отражают как на ладони ту эволюцию, которая произошла в последние годы с сотрудниками органов власти и людьми, так или иначе обслуживающими их интересы, материально заинтересованными. Наиболее характерным будет сравнение с предыдущей формой правления – советским государством. При всех множественных проблемах последнего, сделавших его нежизнеспособным, оно имело и сильные стороны, опиравшиеся, в свою очередь, на особенности «левых» политических сил. Это, в первую очередь, стремление к установлению истины, правды, научность подходов к решаемым проблемам. Сейчас, когда распространилась система «национально-ориентированных» ценностей, заведомо предполагается, что истины как таковой в принципе нет. Есть интересы государства, созданного на наиболее полное представление интересов нации. Тот, кто предположительно отстаивает эти интересы и наделен властью, в принципе выведен из поля качественных оценок его деятельности. Он всегда может получить полное индульгирование от оценок, применив формулу «я - государственник». А на эту «трибуну» может влезть по-сути любой экономически-активный человек, наделенный выраженными качествами родоплеменного вожака.
Так Алексей Поднебесный оказал еще одну услугу, кроме защиты от незаконной уплотнительной застройки: ярко обозначил необходимость самого активного вмешательства общества в оценку деятельности органов власти. Без такого вмешательства ни о каком «национальном интересе», которым мотивированы современные госслужащие, говорить в принципе не приходится. В реальной практике государственного управления на том уровне, который я описал в данной заметке, идет только о защите интересов узкокорпоративных групп-кланов, извлекающих сверхприбыли из очередной формы узурпации реальной власти.
Напомним, что Алексей с супругой совершали паломничество на озеро Светлояр – памятник природы, центр притяжения для племен региона до появления государства и крупный религиозный центр среднего Поволжья в современной культуре. О том, что эта поездка планируется, Алексей сообщил в своем блоге, хорошо известном его оппонентам по проблеме уплотнительной застройки Нижнего Новгорода. Вечером, в сумерках, пару атаковала группа лиц, находившихся, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения. Произошла стычка, в ходе которой Алексей был вынужден, в силу превосходящего количества нападающих и исходя из желания защитить супругу, использовать для самозащиты нож. После того, как Поднебесный задел одного из парней, остальные подняли крик, что сейчас убьют правозащитника, и стали громко звать на помощь своих приятелей, в ответ послышались крики. Паре пришлось покинуть берег озера. Приехав в Нижний Новгород, Поднебесный следующим утром явился в отделение милиции для того, чтобы сообщить об инциденте и был задержан. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство одного из нападавших, Ибрагимова.
Поначалу дело рассматривалось в Воскресенском районе, где находится озеро Светлояр, по нему было дано заключение судебно-медицинского эксперта по-сути в пользу позиции Алексея, заявлявшего о самообороне. После этого оно с достаточно сомнительной мотивацией было передано следствию Нижегородского района.
Это центр города, район, в котором больше десятилетия происходят «внезапные» возгорания домов исторической застройки, после чего участки хаотично застраиваются «девелоперами». Если же жителей старых домов все-таки приходится расселять более затратными способами, нередки случаи нападений на одиноких владельцев домов и квартир, других форм давления, в результате которого собственники получают несоразмерно малую компенсацию. Правоохранительные органы района защитить собственников оказываются не в состоянии. В лучшем случае они просто «не вмешиваются в ситуацию». Суды едва ли не в каждом известном случае принимают сторону «девелоперов», застройщиков. Между тем заработная плата сотрудникам всех ветвей власти платится именно за обслуживание жителей и из средств от налогов или продажи ресурсов. Такова цена финансового «пузыря», надувшегося на рынке городской недвижимости, для жителей исторической части Нижнего Новгорода.
Именно здесь стало рассматриваться дело Алексея, и вскоре было получено совершенно другое заключение судебно-медицинской экспертизы. Недавно правозащитнику удалось поговорить со специалистом, выдавшим это заключение. Поднебесный захватил с собой включенный диктофон, ожидая сюрпризов. И он не ошибся: эксперт расфилософствовался о том, что объективной судебно-медицинская экспертиза быть не может в принципе. Мнение же его, как эксперта, состоит в том, что Поднебесный виновен в покушении на убийство и обращается к нему не потому, что пытается найти объективность, которой на самом деле быть не может, а потому, что желает получить минимальный тюремный срок вместо максимального.
«Вольные» соображения эксперта, неоднократно привлекавшегося к производству судебно-медицинских заключений, представляют для нас огромную ценность. Они отражают как на ладони ту эволюцию, которая произошла в последние годы с сотрудниками органов власти и людьми, так или иначе обслуживающими их интересы, материально заинтересованными. Наиболее характерным будет сравнение с предыдущей формой правления – советским государством. При всех множественных проблемах последнего, сделавших его нежизнеспособным, оно имело и сильные стороны, опиравшиеся, в свою очередь, на особенности «левых» политических сил. Это, в первую очередь, стремление к установлению истины, правды, научность подходов к решаемым проблемам. Сейчас, когда распространилась система «национально-ориентированных» ценностей, заведомо предполагается, что истины как таковой в принципе нет. Есть интересы государства, созданного на наиболее полное представление интересов нации. Тот, кто предположительно отстаивает эти интересы и наделен властью, в принципе выведен из поля качественных оценок его деятельности. Он всегда может получить полное индульгирование от оценок, применив формулу «я - государственник». А на эту «трибуну» может влезть по-сути любой экономически-активный человек, наделенный выраженными качествами родоплеменного вожака.
Так Алексей Поднебесный оказал еще одну услугу, кроме защиты от незаконной уплотнительной застройки: ярко обозначил необходимость самого активного вмешательства общества в оценку деятельности органов власти. Без такого вмешательства ни о каком «национальном интересе», которым мотивированы современные госслужащие, говорить в принципе не приходится. В реальной практике государственного управления на том уровне, который я описал в данной заметке, идет только о защите интересов узкокорпоративных групп-кланов, извлекающих сверхприбыли из очередной формы узурпации реальной власти.
→ Очередное столкновение Поднебесного с государственной машиной опять принесло пользу обществу
Комментарии:
Глубокая аналитическая статья. Уголовное дело послужило лишь поводом, а не основной темой для ее написания, поэтому оно лишь вскользь упомянуто. На самом деле сотрудники полиции следующим утром уже выслеживали меня и устроили за мной настоящую погоню, когда я хотел явиться в отделение полиции. Поэтому добровольно явиться мне не дали сами сотрудники ЦПЭ (центра по противодействию экстремизму). В тот же день меня арестовали, решающим аргументом была справка ЦПЭ, в которой они написали, что я являюсь, якобы участником, и даже лидером некоторых экстремистских, по их мнению, организаций. В отделении ЦПЭ я был сильно избит… И такой обвинительный подход сохраняется до сих пор, не только на следствии, но и в суде. Автор статьи Петр Кузнецов попытался дать ответ на вопрос, что же является глубинной причиной творящегося произвола не только в данном конкретном случае, но и в целом.
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Авторский проект о прогрессорском пути Нижнего Новгорода и особом нижегородском образе жизни. Пояснения дают нижегородский культуролог Сергей Дресвянников (nnrusp@gmail.com)
и историк Петр Кузнецов (petr.kuznetsov@gmail.com).
и историк Петр Кузнецов (petr.kuznetsov@gmail.com).