Актуальная тема

Глубокая аналитическая статья. Уголовное дело послужило лишь поводом, а не основной темой для ее написания, поэтому оно лишь вскользь упомянуто. На самом деле сотрудники полиции следующим утром уже выслеживали меня и устроили за мной настоящую погоню, когда я хотел явиться в отделение полиции. Поэтому добровольно явиться мне не дали сами сотрудники ЦПЭ (центра по противодействию экстремизму). В тот же день меня арестовали, решающим аргументом была справка ЦПЭ, в которой они написали, что я являюсь, якобы участником, и даже лидером некоторых экстремистских, по их мнению, организаций. В отделении ЦПЭ я был сильно избит… И такой обвинительный подход сохраняется до сих пор, не только на следствии, но и в суде. Автор статьи Петр Кузнецов попытался дать ответ на вопрос, что же является глубинной причиной творящегося произвола не только в данном конкретном случае, но и в целом.