Актуальная тема

Лидер региона – первый недемократический губернатор

город с миллионным населением, в котором нет своего грузового торгового терминала, развитых складских комплексов

будь экономика РФ сконфигурирована подобно более-менее развитым странам с децентрализованной экономической структурой – США, Германии, Китаю, Индии

Где новые пассажирские лайнеры? До сих пор плавают старинные словацкие, построенные в плановой экономике

Простой вопрос – а много ли покупателей из этих хваленых радиусов путешествуют, да что путешествуют – хотя бы -готовы совершить поездку в Нижний Новгород за покупками?

Какой дурачок сочинил этот "креатив"? :-)))Стесняюсь спросить: а что означает "демократический" губернатор?Борух Немцов, назначенный президентом ЕБН, узурпировавшим свои полномочия (в частности, на назначение "губернаторов") – это "демократический" губернатор?Дык, они потому и ищут инвесторов. Чтобы развить терминалы и комплексы.Вы против? Или сами не понимаете, что несёте?Рассказываю для больших знатоков зарубежной жизни: в Париже живёт ок. 20% населения Франции.В Москве - порядка 10% населения РФии.Так кто более децентрализован? И в этом ли дело?Кстати, Германия децентрализована поневоле: поскольку Берлин в ФРГ не входил, пришлось рассредотачивать ведомства по разным городам и весям. Теперь "историческая справедливость" и имперскость потихоньку восстанавливается.Дык, это результаты проведённой вами, шариковыми, приватизации.Плавсостав ВОРП был попилен на металлолом и продан в Турцию.Горсточка шариковых погрела на этом руки, а население страдает.Это не специфика Нижегородской области, увы! Хотя недоумок Немцов тут и впрямь постарался немало, объявив область "полигоном реформ".Простой ответ: текст, подготовленный Мининвестом НО, рассчитан не на бестолочь вроде аффтара сего опуса, а на инвесторов. Т.е., на людей с мозгами, которые понимают, что речь не о розничных покупателях из Саранска, ездящих отовариться в НН, а о НН как ЛОГИСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ (о чём здесь прямо и сказано, да, видно, недостаточно доходчиво для туповатых либероидов), куда будут приезжать бизнесмены из Саранска для пополнения своих товарных запасов – и реализовывать потом эти товары у себя в Саранске.Вам хоть платят за такую "аналитику"? Или бесплатно позоритесь?