Актуальная тема

Чего стоят тезисы Шанцева об инвестиционной привлекательности Нижегородской области
Завершился IT-форум на Ярмарке, который близкие к областной администрации эксперты оценили высоко, а независимые – низко. Лидер региона – первый недемократический губернатор Шанцев, многие годы возглавляющий область, решил снова воспроизвести тезисы об инвестиционной привлекательности региона, с которыми областная администрация несколько раз совершала турне по известным курортам Средиземноморья. Рассмотрим их подробнее.
«Одним из конкурентных преимуществ нашей области является ее уникальное географическое расположение в центральной части России, всего в 400 километрах от Москвы, на пересечении двух международных транспортных коридоров – Европейский № 2 и коридор Север – Юг. Фактически область является одним из крупнейших транспортно-логистических узлов страны».
Для того, чтобы оценить этот аргумент, надо хорошо представлять себе реальную структуру экономических связей в России, формировавшуюся столетиями в условиях гиперцентрализации. Нижний Новгород – город с миллионным населением, в котором нет своего грузового торгового терминала, развитых складских комплексов. Вся торговля ориентирована на московские терминалы и московские склады.
«Уникальное географическое расположение» Нижнего Новгорода работало бы, будь экономика РФ сконфигурирована подобно более-менее развитым странам с децентрализованной экономической структурой – США, Германии, Китаю, Индии. В России центрами притяжения для жителей соседних регионов становятся только города-милионники, расположенные достаточно далеко от Москвы, такие как Ростов, Екатеринбург и особенно Новосибирск. Именно благодаря удаленному положению в последнем хватает самостоятельных коммерческих сетевых компаний, а его влияние на сопредельные регионы велико. Нижний же, из всего «транспортного коридора» как хоть какая-то промежуточная торговая точка, влияет только на жителей Кирова, и то потому, что находится от него на прямом пути в Москву.
«Помимо развитой сети областных автомобильных и железных дорог, плотность которых соответственно в пять и три раза больше средней по России…»
Эта калькуляция крайне необъективна, т.к. объединяет в расчетах такие огромные по территории регионы северной Азии, сравнимые с большими странами, как Якутия, Эвенкия и другие, в которых практически нет дорог, с относительно небольшими территориями европейской части, где такие дороги есть. Кроме того, все знают о качестве автомобильных дорог и о супермонополизации и отсутствии сколько-нибудь свободного ценообразования в российской железнодорожной сети.
«…мы обладаем двумя потенциально мощнейшими транспортными узлами – это международный аэропорт и крупный речной порт, имеющий по внутренним водным артериям выход во все моря, омывающие европейскую часть России».
Международный аэропорт? А сколько стран участвует в сообщении? Германия - из филантропических соображений и чартеры в Турцию? Каков пассажиропоток? Давайте сравним его с пассажиропотоком, скажем, международного аэропорта в Найроби – столице Кении.
Крупный речной порт? Где «караваны грузовых судов» с товаром? Почему это сообщение по-прежнему монополизировано, хотя не показывает никаких внушительных результатов? Где новые пассажирские лайнеры? До сих пор плавают старинные словацкие, построенные в плановой экономике, в обмен все на ту же нефть. И их число с каждым годом сокращается. Почему по внутренним водным системам запрещено (!) плавание иностранных судов?
«В полной мере возможности нашей развитой транспортной системы могут оценить представители бизнеса: Нижегородская область находится в центре самого большого рынка сбыта в России с самой высокой покупательной способностью. В радиусе 500 километров от нас проживают около 43 миллионов человек, а в радиусе 1000 километров – около 84 миллионов, что превышает показатели Москвы и Санкт-Петербурга».
Простой вопрос – а много ли покупателей из этих хваленых радиусов путешествуют, да что путешествуют – хотя бы -готовы совершить поездку в Нижний Новгород за покупками? Если мы начнем отвечать на этот вопрос, то выясним, что даже жители Арзамаса предпочтут на шопинг съездить уж сразу в Москву, не говоря уже о жителях других областей. Много вы видели в Нижнем Новгороде жителей Татарстана, Марий-Эл, Владимирской области? Между тем те радиусы, которые упоминает губернатор, включают гораздо более далекие регионы – Саратов, Оренбург, Пермь, да и саму Москву. Похоже, такие радиусы придуманы для того, чтобы получить красивые цифры, а вовсе не отобразить реальную экономическую ситуацию.
«Несмотря на отсутствие богатых природных ресурсов, наша область традиционно входит в число наиболее развитых в промышленном отношении регионов России. Основу нашей промышленности составляют высокотехнологичные обрабатывающие отрасли (70%)».
Остается только добавить что промышленность области – даже в сравнении с другими регионами РФ, где этот показатель тоже очень высок – сильно милитаризирована, основные промышленные мощности здесь создавались именно в расчете на выпуск продукции для армии и флота, поэтому регион был закрытым для иностранцев. Это крайне ресурсоемкие производства, нередко не умеющие «жить по средствам», закрытые и подозрительно относящиеся к принципиальным переменам. Привыкшие ставить перед собой цели «патриотизма», «соответствия формальным требованиям» и «лояльности центру», но не «экономии», «соответствия рынку» (пусть даже отраслевому, ВПК-шному), «конкуренции».
«…область сужает поле для неформальных отношений между инвестором и органами власти, чем выгодно отличается от многих других регионов. В результате сроки выделения свободного земельного участка для реализации инвестиционного проекта значительно сокращены – до 104 дней».
Интересно все-таки услышать о результатах. И речь не о новой жизни «уплотнительной застройки» в Нижнем Новгороде, когда по административным схемам прибыли извлекаются из уничтожения детских площадок, парков, раздачи под строительство участков в оползнеопасных зонах, а о новых открытых экономических субъектах.
«Если говорить о суммарном объеме инвестиций по всем проектам, одобренным за пять с лишним лет работы нашего Инвестсовета, то вкупе он превысил 1,6 миллиарда рублей. Планируется создание более 189 тысяч рабочих мест».
Давайте все-таки выделим отсюда уплотнительную, да и вообще многоквартирную застройку, играющую на мыльном пузыре рынка жилой недвижимости. Что о предприятиях? Есть что-нибудь существенное, кроме бесконечной стройплощадки под Дзержинском? «Планируется создание»? Мной, к примеру, «планируется стать богаче Прохорова». И что, как говорится, «с того»?
За те годы, пока эта программа вместе с многочисленными покровителями, с минимальными изменениями кочует за народные деньги по сверхдорогим гостиничным комплексам курортов вроде Канн и Валенсии, а результатов в реальной экономике не видно, население области сократилось на число, соответствующее числу жителей двух таких городов, как Выкса – учитывая даже активный приток переселенцев из Средней Азии.
Какие бы вы могли предложить меры для того, чтобы создать какую-никакую экономику в нашем городе, а не отдельные оазисы в точках выхода нефтяных «крантиков» и местах освоения «своими людьми» административной ренты?
«Одним из конкурентных преимуществ нашей области является ее уникальное географическое расположение в центральной части России, всего в 400 километрах от Москвы, на пересечении двух международных транспортных коридоров – Европейский № 2 и коридор Север – Юг. Фактически область является одним из крупнейших транспортно-логистических узлов страны».
Для того, чтобы оценить этот аргумент, надо хорошо представлять себе реальную структуру экономических связей в России, формировавшуюся столетиями в условиях гиперцентрализации. Нижний Новгород – город с миллионным населением, в котором нет своего грузового торгового терминала, развитых складских комплексов. Вся торговля ориентирована на московские терминалы и московские склады.
«Уникальное географическое расположение» Нижнего Новгорода работало бы, будь экономика РФ сконфигурирована подобно более-менее развитым странам с децентрализованной экономической структурой – США, Германии, Китаю, Индии. В России центрами притяжения для жителей соседних регионов становятся только города-милионники, расположенные достаточно далеко от Москвы, такие как Ростов, Екатеринбург и особенно Новосибирск. Именно благодаря удаленному положению в последнем хватает самостоятельных коммерческих сетевых компаний, а его влияние на сопредельные регионы велико. Нижний же, из всего «транспортного коридора» как хоть какая-то промежуточная торговая точка, влияет только на жителей Кирова, и то потому, что находится от него на прямом пути в Москву.
«Помимо развитой сети областных автомобильных и железных дорог, плотность которых соответственно в пять и три раза больше средней по России…»
Эта калькуляция крайне необъективна, т.к. объединяет в расчетах такие огромные по территории регионы северной Азии, сравнимые с большими странами, как Якутия, Эвенкия и другие, в которых практически нет дорог, с относительно небольшими территориями европейской части, где такие дороги есть. Кроме того, все знают о качестве автомобильных дорог и о супермонополизации и отсутствии сколько-нибудь свободного ценообразования в российской железнодорожной сети.
«…мы обладаем двумя потенциально мощнейшими транспортными узлами – это международный аэропорт и крупный речной порт, имеющий по внутренним водным артериям выход во все моря, омывающие европейскую часть России».
Международный аэропорт? А сколько стран участвует в сообщении? Германия - из филантропических соображений и чартеры в Турцию? Каков пассажиропоток? Давайте сравним его с пассажиропотоком, скажем, международного аэропорта в Найроби – столице Кении.
Крупный речной порт? Где «караваны грузовых судов» с товаром? Почему это сообщение по-прежнему монополизировано, хотя не показывает никаких внушительных результатов? Где новые пассажирские лайнеры? До сих пор плавают старинные словацкие, построенные в плановой экономике, в обмен все на ту же нефть. И их число с каждым годом сокращается. Почему по внутренним водным системам запрещено (!) плавание иностранных судов?
«В полной мере возможности нашей развитой транспортной системы могут оценить представители бизнеса: Нижегородская область находится в центре самого большого рынка сбыта в России с самой высокой покупательной способностью. В радиусе 500 километров от нас проживают около 43 миллионов человек, а в радиусе 1000 километров – около 84 миллионов, что превышает показатели Москвы и Санкт-Петербурга».
Простой вопрос – а много ли покупателей из этих хваленых радиусов путешествуют, да что путешествуют – хотя бы -готовы совершить поездку в Нижний Новгород за покупками? Если мы начнем отвечать на этот вопрос, то выясним, что даже жители Арзамаса предпочтут на шопинг съездить уж сразу в Москву, не говоря уже о жителях других областей. Много вы видели в Нижнем Новгороде жителей Татарстана, Марий-Эл, Владимирской области? Между тем те радиусы, которые упоминает губернатор, включают гораздо более далекие регионы – Саратов, Оренбург, Пермь, да и саму Москву. Похоже, такие радиусы придуманы для того, чтобы получить красивые цифры, а вовсе не отобразить реальную экономическую ситуацию.
«Несмотря на отсутствие богатых природных ресурсов, наша область традиционно входит в число наиболее развитых в промышленном отношении регионов России. Основу нашей промышленности составляют высокотехнологичные обрабатывающие отрасли (70%)».
Остается только добавить что промышленность области – даже в сравнении с другими регионами РФ, где этот показатель тоже очень высок – сильно милитаризирована, основные промышленные мощности здесь создавались именно в расчете на выпуск продукции для армии и флота, поэтому регион был закрытым для иностранцев. Это крайне ресурсоемкие производства, нередко не умеющие «жить по средствам», закрытые и подозрительно относящиеся к принципиальным переменам. Привыкшие ставить перед собой цели «патриотизма», «соответствия формальным требованиям» и «лояльности центру», но не «экономии», «соответствия рынку» (пусть даже отраслевому, ВПК-шному), «конкуренции».
«…область сужает поле для неформальных отношений между инвестором и органами власти, чем выгодно отличается от многих других регионов. В результате сроки выделения свободного земельного участка для реализации инвестиционного проекта значительно сокращены – до 104 дней».
Интересно все-таки услышать о результатах. И речь не о новой жизни «уплотнительной застройки» в Нижнем Новгороде, когда по административным схемам прибыли извлекаются из уничтожения детских площадок, парков, раздачи под строительство участков в оползнеопасных зонах, а о новых открытых экономических субъектах.
«Если говорить о суммарном объеме инвестиций по всем проектам, одобренным за пять с лишним лет работы нашего Инвестсовета, то вкупе он превысил 1,6 миллиарда рублей. Планируется создание более 189 тысяч рабочих мест».
Давайте все-таки выделим отсюда уплотнительную, да и вообще многоквартирную застройку, играющую на мыльном пузыре рынка жилой недвижимости. Что о предприятиях? Есть что-нибудь существенное, кроме бесконечной стройплощадки под Дзержинском? «Планируется создание»? Мной, к примеру, «планируется стать богаче Прохорова». И что, как говорится, «с того»?
За те годы, пока эта программа вместе с многочисленными покровителями, с минимальными изменениями кочует за народные деньги по сверхдорогим гостиничным комплексам курортов вроде Канн и Валенсии, а результатов в реальной экономике не видно, население области сократилось на число, соответствующее числу жителей двух таких городов, как Выкса – учитывая даже активный приток переселенцев из Средней Азии.
Какие бы вы могли предложить меры для того, чтобы создать какую-никакую экономику в нашем городе, а не отдельные оазисы в точках выхода нефтяных «крантиков» и местах освоения «своими людьми» административной ренты?
→ Чего стоят тезисы Шанцева об инвестиционной привлекательности Нижегородской области
Комментарии:
ну да, ну да, всё верно…
Все верно, и по существу. Рад, что сохранились еще люди , способные адекватно и конструктивно мыслить. Регион сидит в болоте…и эти "эксперты" жизнерадостно квакают.
Какой дурачок сочинил этот "креатив"? :-)))
Стесняюсь спросить: а что означает "демократический" губернатор?
Борух Немцов, назначенный президентом ЕБН, узурпировавшим свои полномочия (в частности, на назначение "губернаторов") – это "демократический" губернатор?
Дык, они потому и ищут инвесторов. Чтобы развить терминалы и комплексы.
Вы против? Или сами не понимаете, что несёте?
Рассказываю для больших знатоков зарубежной жизни: в Париже живёт ок. 20% населения Франции.
В Москве - порядка 10% населения РФии.
Так кто более децентрализован? И в этом ли дело?
Кстати, Германия децентрализована поневоле: поскольку Берлин в ФРГ не входил, пришлось рассредотачивать ведомства по разным городам и весям. Теперь "историческая справедливость" и имперскость потихоньку восстанавливается.
Дык, это результаты проведённой вами, шариковыми, приватизации.
Плавсостав ВОРП был попилен на металлолом и продан в Турцию.
Горсточка шариковых погрела на этом руки, а население страдает.
Это не специфика Нижегородской области, увы! Хотя недоумок Немцов тут и впрямь постарался немало, объявив область "полигоном реформ".
Простой ответ: текст, подготовленный Мининвестом НО, рассчитан не на бестолочь вроде аффтара сего опуса, а на инвесторов. Т.е., на людей с мозгами, которые понимают, что речь не о розничных покупателях из Саранска, ездящих отовариться в НН, а о НН как ЛОГИСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ (о чём здесь прямо и сказано, да, видно, недостаточно доходчиво для туповатых либероидов), куда будут приезжать бизнесмены из Саранска для пополнения своих товарных запасов – и реализовывать потом эти товары у себя в Саранске.
Вам хоть платят за такую "аналитику"? Или бесплатно позоритесь?
Лидер региона – первый недемократический губернатор
Стесняюсь спросить: а что означает "демократический" губернатор?
Борух Немцов, назначенный президентом ЕБН, узурпировавшим свои полномочия (в частности, на назначение "губернаторов") – это "демократический" губернатор?
город с миллионным населением, в котором нет своего грузового торгового терминала, развитых складских комплексов
Дык, они потому и ищут инвесторов. Чтобы развить терминалы и комплексы.
Вы против? Или сами не понимаете, что несёте?
будь экономика РФ сконфигурирована подобно более-менее развитым странам с децентрализованной экономической структурой – США, Германии, Китаю, Индии
Рассказываю для больших знатоков зарубежной жизни: в Париже живёт ок. 20% населения Франции.
В Москве - порядка 10% населения РФии.
Так кто более децентрализован? И в этом ли дело?
Кстати, Германия децентрализована поневоле: поскольку Берлин в ФРГ не входил, пришлось рассредотачивать ведомства по разным городам и весям. Теперь "историческая справедливость" и имперскость потихоньку восстанавливается.
Где новые пассажирские лайнеры? До сих пор плавают старинные словацкие, построенные в плановой экономике
Дык, это результаты проведённой вами, шариковыми, приватизации.
Плавсостав ВОРП был попилен на металлолом и продан в Турцию.
Горсточка шариковых погрела на этом руки, а население страдает.
Это не специфика Нижегородской области, увы! Хотя недоумок Немцов тут и впрямь постарался немало, объявив область "полигоном реформ".
Простой вопрос – а много ли покупателей из этих хваленых радиусов путешествуют, да что путешествуют – хотя бы -готовы совершить поездку в Нижний Новгород за покупками?
Простой ответ: текст, подготовленный Мининвестом НО, рассчитан не на бестолочь вроде аффтара сего опуса, а на инвесторов. Т.е., на людей с мозгами, которые понимают, что речь не о розничных покупателях из Саранска, ездящих отовариться в НН, а о НН как ЛОГИСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ (о чём здесь прямо и сказано, да, видно, недостаточно доходчиво для туповатых либероидов), куда будут приезжать бизнесмены из Саранска для пополнения своих товарных запасов – и реализовывать потом эти товары у себя в Саранске.
Вам хоть платят за такую "аналитику"? Или бесплатно позоритесь?
Наверное просто скоро выборы губернатора в Нижегородской области, вот и строит, якобы, фундамент для необразованных…
Вот если бы он похудел, я бы подумал голосовать за него или нет!)
А если серьёзно, как может человек из партии власти что-то серьёзно развивать, если руководители опустили страну дальше некуда? Мне кажется, у них уже мозгов не хватает для нормального развития.
Он (наш недемократический губернатор) должен серьёзно развивать область по умолчанию как губернатор…
Вот если бы он похудел, я бы подумал голосовать за него или нет!)
А если серьёзно, как может человек из партии власти что-то серьёзно развивать, если руководители опустили страну дальше некуда? Мне кажется, у них уже мозгов не хватает для нормального развития.
Он (наш недемократический губернатор) должен серьёзно развивать область по умолчанию как губернатор…
Опустили страну не они все-таки, а некий такой в целом не удачный для нее ход развития человечества в целом ))) Они просто плывут по течению, ну и пользуются ситуацией, по возможности - стараясь по минимуму брать на себя ответственность за что-либо.
Главное - вертикаль власти построили, а уж отчитаться перед начальством - легко… А вы тут про какие то инвестиции. Люди серьезными делами занимаются.
Автор, увы, во многом прав. Теперь о том, что и кому надо сделать, для того чтобы возродить город и регион как Карман России.
1. Руководству губернии необходимо привлечь во власть или хотя бы в консультанты власти, тех кто не боится слова "логистика" и с ней/в ней работает. Сегодня же, чиновники, что федеральные, что региональные от словосочетаний со словом "логистический" просто шарахаются. Исключение - питерцы, калининградцы, дальневосточники и еще несколько регионов имеющие границу со свободно торгующим миром.
2. Дальше нижегородской власти необходимо опереться на бизнес, совместно с ним разработать стратегию и набравшись мужества заняться в столице продвижением Нижегородского края -как логистического центра европейской части России.
Пока наши конкуренты в сопредельных областях еще не активны, а местами спят, у нас есть шанс. Не займемся в ближайшие годы, повторим историю многих великих городов ставших провинциальным захолустьем.
1. Руководству губернии необходимо привлечь во власть или хотя бы в консультанты власти, тех кто не боится слова "логистика" и с ней/в ней работает. Сегодня же, чиновники, что федеральные, что региональные от словосочетаний со словом "логистический" просто шарахаются. Исключение - питерцы, калининградцы, дальневосточники и еще несколько регионов имеющие границу со свободно торгующим миром.
2. Дальше нижегородской власти необходимо опереться на бизнес, совместно с ним разработать стратегию и набравшись мужества заняться в столице продвижением Нижегородского края -как логистического центра европейской части России.
Пока наши конкуренты в сопредельных областях еще не активны, а местами спят, у нас есть шанс. Не займемся в ближайшие годы, повторим историю многих великих городов ставших провинциальным захолустьем.
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Авторский проект о прогрессорском пути Нижнего Новгорода и особом нижегородском образе жизни. Пояснения дают нижегородский культуролог Сергей Дресвянников (nnrusp@gmail.com)
и историк Петр Кузнецов (petr.kuznetsov@gmail.com).
и историк Петр Кузнецов (petr.kuznetsov@gmail.com).