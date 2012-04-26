Актуальная тема

Спасение музея на Щелоковском хуторе – тема круглого стола, прошедшего в понедельник на Ильинке





Участникам было предложено придумать, в формате «мозгового штурма», варианты спасения музея без привлечения бюджетных средств. Экспонаты музея сейчас находятся в плачевном состоянии.









Представитель предприятия «Этнос», уже несколько лет разрабатывающий концепцию развития музея, в согласии с результатами опроса, проведенного студентами УРАО, предложил исправить название музея. «Народы нижегородского Поволжья» - это слишком далеко от современных нижегородцев. Надо подавать музей как музей быта горожан прошлого. «Музеи быта в Европе – это музеи города, конкретных людей. У нас расплывчато – что такое «Нижегородское Поволжье» – это и









Другой участник сообщил, что первоначально музей планировалось делать на горе. Именно такие проекты размещения его экспозиции были опубликованы в прессе



Еще один участник круглого стола отметил, что в результатами работы музея должно быть поднятие патриотизма. «Я был охранником музея кремлевских стен. И сейчас мы занимаемся реставрацией культуры, патриотизма».









Заместитель министра культуры НО предложила вариант развития музея с созданием экспозиции, отталкивающейся от идеи величия власти – «Княжьего дома» и разумной, по крайней мере в декларативной части, коммерциализации – «Территория там очень большая. Каким путем мы пытаемся двигаться, чтобы сохранить территорию. Прилегающую территорию можно развивать как бизнес и все вместе с музеем – как кластер. Это не снимает ответственности с государства. Уже не первый год - к сожалению - разрабатывается программа музея. Вариантов много. Мы предложили министерству туризма наш проект, чтобы привлечь прилегающую территорию в бизнес.

Кого может привлечь территория? И общественность, и городскую администрацию. Мы предлагаем построить «Княжий дом», который бы вписался в концепцию музея, но был бы коммерческим предприятием. Музей природы, с разведением осетров».



Участник альманаха «Нижегородские Хроники», присутствовавший на круглом столе, предложил не «сбрасывать с корабля современности» нижегородские народы. Весь комплекс этносов, проживающий на территории области, должен быть обязательно представлен в музее. Пусть люди не помнят сложное название самого учреждения – не так принципиально. Делая презентацию образа жизни, экспонатов архитектуры народов области, их праздники, традиции, фестивали, еду, напитки и так далее, мы показываем, что культура здесь базируется не на верноподданнических сказках, а на судьбах людей, которые жили здесь, выработали определенные отношения со средой из своей практики. Это делает отношения людей, их деловую активность более ответственными и включенными в реальность. К процессу можно и нужно привлекать и новые диаспоры области, показывая им примеры разного опыта жизни в нашей северной среде и обеспечивая тем самым и «натурализацию» и одновременно сохранение идентичности. Что касается спасения музея в финансовом смысле, то надо привлекать бизнес, имея целостную концепцию развития музея, которая даст нужное направление развитию музея. Люди бизнеса – это те, кто умеют собирать с потребителей деньги и организовывать персонал. Надо обозначить формат развития. Сейчас многие горожане потенциально готовы платить деньги за разнообразный и насыщенный отдых своих детей, за оригинальные формы проведения досуга. И здесь то, что кажется недостатками музея, может оказаться преимуществами – и положение в зеленой зоне, и заявленное разнообразие традиций – могут быть отличной основой для создания потребительского ритуала, который может стать основой благосостояния музея. Круглый стол был организован администрацией музея совместно с руководством и студентами Университета российской академии образования, которая и предоставила помещение для мероприятия. Студенты провели опрос прохожих на улице Ильинской , записали на видео и показали получившийся ролик на круглом столе. Оказалось, что вне зависимости от возраста, практически все опрошенные нижегородцы хорошо знают и любят Щелоковский хутор , и совсем немногие – музей архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья Участникам было предложено придумать, в формате «мозгового штурма», варианты спасения музея без привлечения бюджетных средств. Экспонаты музея сейчас находятся в плачевном состоянии.Представитель предприятия «Этнос», уже несколько лет разрабатывающий концепцию развития музея, в согласии с результатами опроса, проведенного студентами УРАО, предложил исправить название музея. «Народы нижегородского Поволжья» - это слишком далеко от современных нижегородцев. Надо подавать музей как музей быта горожан прошлого. «Музеи быта в Европе – это музеи города, конкретных людей. У нас расплывчато – что такое «Нижегородское Поволжье» – это и мордва и чуваши – как бы. Давайте к своей истории вернемся».Другой участник сообщил, что первоначально музей планировалось делать на горе. Именно такие проекты размещения его экспозиции были опубликованы в прессе города Горького . Однако, созданный комплекс каким-то образом оказался в овраге. Это сырое место и оно плохо влияет на деревянные экспонаты.Еще один участник круглого стола отметил, что в результатами работы музея должно быть поднятие патриотизма. «Я был охранником музея кремлевских стен. И сейчас мы занимаемся реставрацией культуры, патриотизма».Заместитель министра культуры НО предложила вариант развития музея с созданием экспозиции, отталкивающейся от идеи величия власти – «Княжьего дома» и разумной, по крайней мере в декларативной части, коммерциализации – «Территория там очень большая. Каким путем мы пытаемся двигаться, чтобы сохранить территорию. Прилегающую территорию можно развивать как бизнес и все вместе с музеем – как кластер. Это не снимает ответственности с государства. Уже не первый год - к сожалению - разрабатывается программа музея. Вариантов много. Мы предложили министерству туризма наш проект, чтобы привлечь прилегающую территорию в бизнес.Кого может привлечь территория? И общественность, и городскую администрацию. Мы предлагаем построить «Княжий дом», который бы вписался в концепцию музея, но был бы коммерческим предприятием. Музей природы, с разведением осетров».Участник альманаха «Нижегородские Хроники», присутствовавший на круглом столе, предложил не «сбрасывать с корабля современности» нижегородские народы. Весь комплекс этносов, проживающий на территории области, должен быть обязательно представлен в музее. Пусть люди не помнят сложное название самого учреждения – не так принципиально. Делая презентацию образа жизни, экспонатов архитектуры народов области, их праздники, традиции, фестивали, еду, напитки и так далее, мы показываем, что культура здесь базируется не на верноподданнических сказках, а на судьбах людей, которые жили здесь, выработали определенные отношения со средой из своей практики. Это делает отношения людей, их деловую активность более ответственными и включенными в реальность. К процессу можно и нужно привлекать и новые диаспоры области, показывая им примеры разного опыта жизни в нашей северной среде и обеспечивая тем самым и «натурализацию» и одновременно сохранение идентичности. Что касается спасения музея в финансовом смысле, то надо привлекать бизнес, имея целостную концепцию развития музея, которая даст нужное направление развитию музея. Люди бизнеса – это те, кто умеют собирать с потребителей деньги и организовывать персонал. Надо обозначить формат развития. Сейчас многие горожане потенциально готовы платить деньги за разнообразный и насыщенный отдых своих детей, за оригинальные формы проведения досуга. И здесь то, что кажется недостатками музея, может оказаться преимуществами – и положение в зеленой зоне, и заявленное разнообразие традиций – могут быть отличной основой для создания потребительского ритуала, который может стать основой благосостояния музея.