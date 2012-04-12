Актуальная тема

Консультант по маркетингу Дмитрий Ермаков провел в бизнес-пансионате «Волга» тренинг «Конкурентная борьба. Битва за клиента»





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Отдельной темой стал вопрос организации отдела продаж



Методикам продаж часто уделяют чрезмерное внимание, в том числе и финансовое. Но мотивация менеджеров по продажам через оклад только понижает качество их работы, в отличие от комиссионных. Важно знать, почему покупают, а не как продать. Упакованный в правильную рекламу товар продавать смогут даже посредственные продавцы, каких большинство. 95% людей не хотят продавать, они занимаются этим потому, что имеют имидж хороших комммуникаторов, волею судьбы оказались на этом рынке или просто ничего больше не умеют. Тренинги по продажам не дают больших результатов, потому что не формируют навыки, а «выгружают» знания в головы продавцов. Даже если тренер гениален, чтобы выработать устойчивый навык, надо добиваться его постоянного применения в рабочем процессе. Буквально так, что за одно отступление от предложенной схемы – выговор, за второе – увольнение. Понятно, что кто-то будет капризничать, кто-то уйдет, но только так можно добиться изменения методов работы. На тренинг собралось около 50 нижегородских предпринимателей и специалистов по маркетингу. Говоря о конкуренции, Дмитрий Ермаков отметил, что ее характер значительно отличается в зависимости от региона. Для некоторых участников рынка характерна ошибка: принимать буквально всех, кого они в состоянии заметить, за конкурентов. Появление в вашей нише бизнеса, предлагающего замещающий ваше предложение товар, воспринимается довольно остро, но эта монета имеет и обратную сторону, которая гораздо реже оказывается в фокусе внимания предпринимателей: ваш собственный товар может замещать другие, и этими возможностями можно и нужно пользоваться.Отдельной темой стал вопрос организации отдела продажМетодикам продаж часто уделяют чрезмерное внимание, в том числе и финансовое. Но мотивация менеджеров по продажам через оклад только понижает качество их работы, в отличие от комиссионных. Важно знать, почему покупают, а не как продать. Упакованный в правильную рекламу товар продавать смогут даже посредственные продавцы, каких большинство. 95% людей не хотят продавать, они занимаются этим потому, что имеют имидж хороших комммуникаторов, волею судьбы оказались на этом рынке или просто ничего больше не умеют. Тренинги по продажам не дают больших результатов, потому что не формируют навыки, а «выгружают» знания в головы продавцов. Даже если тренер гениален, чтобы выработать устойчивый навык, надо добиваться его постоянного применения в рабочем процессе. Буквально так, что за одно отступление от предложенной схемы – выговор, за второе – увольнение. Понятно, что кто-то будет капризничать, кто-то уйдет, но только так можно добиться изменения методов работы.