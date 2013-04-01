Актуальная тема

Главный городской застройщик Нижегородской области снова жалуется на прицел автоматов
В минувшую пятницу силами федеральных спецслужб проведены обыски в мэрии Нижнего Новгорода и офисах компаний «РегионИнвест52», «Старт-Строй» и «Столица Нижний», по подозрению в мошенническом проведении аукционов на земельные участки в черте города. Выемку документов связывают с продажей по минимальной цене земельных участков на территории совхоза "Цветы" и в границах улиц Ильинская - Новая - Максима Горького.
Сегодня глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин сообщил журналистам: никто не говорит о том, что проверки хозяйственной деятельности администрации Нижнего Новгорода не должны проводиться, "однако это должны делать, наверное, люди с компьютерами в руках, а не с автоматами".
Как сообщалось ранее, спикер Законодательного собрания Нижегородской области заказал расстрел Олега Сорокина из автоматического оружия.
СПРАВКА "ХРОНИК"
Интерес правоохранительных органов, по мнению газеты "Известия", связан со следующим эпизодом развития города. Аукционная комиссия, председателем которой является заместитель главы администрации города Сергей Миронов (ранее, сотрудник основной девелоперской фирмы мэра), признала земельный аукцион не состоявшимся, так как заявку на участие подала всего одна фирма — ООО «РегионИнвест52», которое было зарегистрировано в УФНС за месяц до проведения аукциона. За несколько дней до данного распределения участков фирма получила 84 млн рублей в долг от ООО «Старт-Строй», принадлежащего жене главы города Эладе Нагорной.
Сегодня глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин сообщил журналистам: никто не говорит о том, что проверки хозяйственной деятельности администрации Нижнего Новгорода не должны проводиться, "однако это должны делать, наверное, люди с компьютерами в руках, а не с автоматами".
Как сообщалось ранее, спикер Законодательного собрания Нижегородской области заказал расстрел Олега Сорокина из автоматического оружия.
СПРАВКА "ХРОНИК"
Интерес правоохранительных органов, по мнению газеты "Известия", связан со следующим эпизодом развития города. Аукционная комиссия, председателем которой является заместитель главы администрации города Сергей Миронов (ранее, сотрудник основной девелоперской фирмы мэра), признала земельный аукцион не состоявшимся, так как заявку на участие подала всего одна фирма — ООО «РегионИнвест52», которое было зарегистрировано в УФНС за месяц до проведения аукциона. За несколько дней до данного распределения участков фирма получила 84 млн рублей в долг от ООО «Старт-Строй», принадлежащего жене главы города Эладе Нагорной.
→ Главный городской застройщик Нижегородской области снова жалуется на прицел автоматов
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Авторский проект о прогрессорском пути Нижнего Новгорода и особом нижегородском образе жизни. Пояснения дают нижегородский культуролог Сергей Дресвянников (nnrusp@gmail.com)
и историк Петр Кузнецов (petr.kuznetsov@gmail.com).
и историк Петр Кузнецов (petr.kuznetsov@gmail.com).