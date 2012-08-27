Череда провокаций со стороны застройщика на Ковалихе – Семашко: лже-пикеты и "освящение" стройки

За последние несколько недель застройщик, пытающийся возвести многоэтажный дом путем уплотнительной застройки на перекрестке улиц Ковалихинская и Семашко, осуществил ряд провокаций, основная цель которых – манипуляция общественным мнением и воздействие на городские власти.Заказные статьи, фальшивые видеоролики, поливание грязью активистов, проплаченные пресс-конференции и экспертные советы, "освящение" незаконной стройплощадки, привлечение к кампании против жителей политтехнологов и лже-заявки о проведении пикетов от имени жителей - таков арсенал средств борьбы против людей со стороны застройщика.Сначала застройщик инициировал публикацию заказных статей, в т.ч. в «Новой газете в Н.Новгороде», в которых активистов, выступающих против уплотнительной застройки на Ковалихе-Семашко, в частности, А.Поднебесного, обвиняли в коррумпированности. По мнению автора статьи, проплаченного застройщиком, активисты, защищающие свой двор от уничтожения, делаю это за деньги. Правда, рационально объяснить, кто и зачем мог платить жителям за то, что они защищают свой двор, автор статьи не смог, да это и невозможно. Если кто кому и платит, так это застройщик продажным журналистам, пишущим грязные заказные статьи.Затем несколько аналогичных публикаций появилось на нескольких интернет-сайтах, в т.ч. «АПН-НН».Далее застройщик организовал пресс-конференцию в «Комсомольской правде», основная цель которой была доказать, что активисты только мешают развитию бизнеса, а застройщик всего лишь хочет построить дом. О том, почему застройщик хочет строить дом именно в этом месте, на головах людей, отнимая у жителей не только придомовую территорию, но и элементарно солнечный свет в окнах, не говорилось.Этого застройщику показалось мало, и он инициировал «экспертный совет», на который были приглашены неизвестные жителям «эксперты», например некий «гуманитарный технолог» К.Барановский, чья компетенция в вопросе уплотнительного строительства равна нулю, которые обсуждали строительный конфликт на Ковалихе-Семашко. Интересы жителей представляла лишь одна правозащитница М. Попова. Никто из жителей приглашен не был. Зато застройщик, в лице гендиректора Ибряева, принял активное участие, снова пытаясь доказать, что застройщик «хороший», а жители «плохие».Однако никто даже из этих весьма сомнительных экспертов, кроме проплаченного застройщиком К.Барановского, особо не поддержал безумную идею снова возобновить варварскую уплотнительную застройку в центре города.Тогда застройщик опубликовал два «открытых письма» в адрес губернатора Шанцева и главы городской администрации О.Кондрашова, в которых с невероятным пафосом и патетикой писал о трудной жизни уплотнительного застройщика, и «правовом нигилизме» жителей, которые не хотят подчиняться незаконному решению суда о разрешении строительства (о том, как решают судьи дела по вопросам земельных участков под застройку хорошо рассказал в своем интервью судья Д. Новиков: "это люди, которые ведут торг с совестью и с законом").Ничего, кроме ощущения нарастающего безумного фарса, эти «открытые письма» не вызвали. Выглядело это так, будто застройщик хочет убедить людей в том, что стройка на головах – это нормально, что лозунг «люди ничто – деньги все» - это нормально, что воровать у жителей и уничтожать их двор в угоду интересам капитала – это хорошо. Ни один нормальный человек, не утративший моральный человеческий облик, эти тезисы застройщика не поддержит.Кампания застройщика продолжилась. На относительно недавно созданном сайте «Новый Нижний» периодически стали публиковаться лояльные застройщику материалы и «компромат» на жителей. Так, появились два явно сфальсифицированных видеоролика, на которых неизвестный парень (лицо не показано) утверждает, что протестует против стройки за деньги, на другом неизвестный бородатый мужчина произносит совершенно непонятную (вырванную из контекста) фразу о деньгах. На основании двух этих безумных роликов авторы заметок на указанном сайте пытались убедить аудиторию, что активисты на Ковалихе продались…(кому, политтехнологи, видимо, так и не сумели придумать, и на этот вопрос ответа так и не было дано).Осветил сайт «Новый нижний» и такую «акцию» застройщика, как «освящение стройки». Оказывается, варварскую стройплощадку, украденную у жителей землю, можно «святить», были бы деньги. 24 августа застройщик привез на стройплощадку некоего «отца Владимира» (фамилия, адрес прихода не сообщаются, в связи с чем имеются сомнения в статусе приглашенного священника), который окропил святой водой стройплощадку, строительные документы застройщика, видимо, отслужил что-то вроде молебна. Как верноподданечески цитируют на сайте «Новый нижний» директора компании застройка, которую любовно именуют «Светлана Семеновна»: «Верующий человек каждое своё дело должен начинать с молитвы, с благословения. Такая у нас установка». Не указано, правда, во что верует Светлана Семеновна. Однако жители, которых на святое действо не пригласили, в отличие от массы журналистов, вполне могут догадаться, что кумиром застройщиков являются деньги и только деньги. Ради них застройщики готовы украсть и уничтожить у жителей зеленый двор, несогласных избить, подвергнуть травле, запугать…Но самое интересное произошло позже. 25 августа правозащитница М.Попова позвонила Марине Борисовой, возглавляющей инициативную групп жителей дома № 51, и спросила, как проходит пикет у стройплощадки, не нужна ли помощь. Марина Борисова удивилась, поскольку ни о каком пикете она не слышала, как и никто из жителей Ковалихи – Семашко. Между тем, информация о пикете была размещена на официальном сайте Администрации Н.Новгорода.Оказалось, что пикет был согласован с администрацией Н.Новгорода генеральным директором упомянутого сайта «Новый нижний», сервильно обслуживающим застройщика, политтехнологом Павлом Кульневым. Никто из жителей Ковалихи раньше о нем не слышал. О пикете «заявитель» никому из жителей Ковалихи не сообщал. С администрацией города П. Кульнев согласовал проведение пикета с 25 по 30 августа, с 9 утра до 21 вечера, перед воротами стройплощадки застройщика.После попытки переговоров с П.Кульневым по поводу заявленного им пикета, на который ни он сам, ни кто-либо другой не пришел, у активистов сложилось однозначное мнение, что это – провокация застройщика. Вполне вероятно, что это многоходовая комбинация (не даром в деле участвует политтехнолог, обслуживающий застройщика), итогом которой станет дискредитация жителей, борющихся за свои права, и новая попытка манипуляции общественным мнением и давления на администрацию города, которая отказывается продлевать застройщику разрешение на уплотнительное строительство. В администрации удалось выяснить, что политтехнологом от имени жителей подана еще одна заявка на проведение пикета с 1 по 7 сентября.Вот на какие провокации идет застройщик, чтобы добиться разрешения на свою стройку. Он уже добился победы в суде, что не вызывает никакого удивления, т.к. суд в капиталистическом государстве по определению защищает интересы не народа, а капитала. Теперь он хочет путем провокации и манипуляции привлечь на свою строну общественное мнение.К сожалению, жители в этой ситуации снова остаются в проигрышном положении, т.к. не готовы к активным действиям по противостоянию провокациям застройщика. Многие откровенно напуганы новым законом «О митингах», по которому за участие в несанкционированных акциях грозят многотысячные штрафы. У многих жителей Ковалихи, участвовавших в акциях против уплотнительной застройки, на слуху «дело Алексея Поднебесного», многие не сомневаются, что обвинение в отношении Алексея было сфабриковано и он стал жертвой провокации в связи с его активной общественной деятельностью как организатора митингов и пикетов против уплотнительной застройки. Однако следует сказать, что опасения эти не обоснованы, а страх перед законными действиями по защите своих прав умело подогревается самим застройщиком и его провокаторами.Сейчас жителям как никогда нужно объединяться и солидарно проводить уличные акции протеста. Наиболее эффективным могло бы стать участие в «Марше миллионов», который состоится по всей России 15 сентября, в Н.Новгороде эта акция пройдет в форме митинга на площади Свободы. Жители могли бы принять в ней участие со своими социальными требованиями о запрете уплотнительной застройки. Другим путем провокации застройщика не преодолеть.