Актуальная тема

Варварская вырубка деревьев в Н.Новгороде
За последние несколько дней во всех районах Н.Новгорода люди наблюдали варварские вырубки живых зеленых насаждений. Зеленые, большие и здоровые деревья варварски вырубали как в заречной части, на Автозаводе, так и в нагорной. 24 августа была обнаружена "делянка" в сквере на площади свободы. В этом сквере, который является одним из немногих оставшихся в центре города островков зеленой жизни, стало на три дерева меньше. Застать вырубщиков не удалось…
Кому может быть выгодно такое уничтожение деревьев? На фото видно, что срубленные деревья, когда были живы, закрывали обзор рекламных вывесок коммерческих магазинов.
Магазины построены на первом этаже жилого дома в ранее жилых помещениях, что само по себе является большой проблемой (см.: Мы против магазинов в жилых помещениях! http://vk.com/club10528694 ), и вполне естественно, что этот переулок не был предназанчен для рекламы. Вполне возможно, что владельцы магазинов профинансировали уничтожение деревьев, чтобы открыть обзор на рекламу своих париков и голых женщин… Как известно, "ради 300% прибыли капитал готов на любое преступление"…
Чуть поодаль мы увидели "компенсационную посадку": хилое деревце, маленький кустик, которое если и вырастет, не погибнет, то лет через 20. Вот и вся "компенсация".
Вырубка деревьев выгодна, поскольку из бюджета фирмам-подрядчикам, занимающимся вырубкой, платят за это деньги. Один рабочий за вырубку одного дерева получает в среднем 500 - 1000 рублей. И это только простой рабочий! Видимо, вырубка деревьев - это еще один способ распила бюджетных денег. Чтобы денежки текли в карманы капиталистов, занимающихся этим, деревья нужно периодически в прямом смысле выпиливать, независимо от того, сухие они или живые…
У технического лицея по улице Ванеева мы увидели, что некоторые здоровые и зеленые деревья приготовлены к вырубке. На них стоит особая пометка: белая черта. Эти деревья нужно срочно спасать, им тоже угрожает уничтожение!
Еще одна беда, от которой страдают все деревья в Н.Новгороде - это незаконная деятельность рекламных фирм, которые привязывают на деревья картонные объявления. Картонка вскоре отваливается, а капроновая веревка остается, никто ее не развязывает, не убирает. Через год она врежется в ствол дерева. Через несколько лет дерево начнет погибать, т.к. веревка врастет в ствол будет мешать дереву расти. Все эти веревки нужно обязательно убирать, а деятельность таких фирм запрещать.
Призываем всех неравнодушных нижегородцев заявить протест против варварских вырубок деревьев! Иначе в Н.Новгороде скоро будет нечем дышать, кроме выхлопных газов.
Вы можете написать электронное письмо в приемную Администрации Н.Новгорода: http://www.admgor.nnov.ru/priemnaya/napisat-pismo/ и потребовать запрета вырубки зеленых насаждений в Н.Новгороде.
Слайдшоу (фотогалерея на Пикассе): https://picasaweb.google.com/115072104066164184639/BhLSU?authuser=0&feat=directlink
→ Варварская вырубка деревьев в Н.Новгороде
Комментарии:
Я согласна с вами на все 100%,у нас на Ижорской стоят старые деревья, даже огромное есть сухое возле барака ,что то никак не решатся спиливать…………
сухие оставляют и они падают во время ветра! а хорошие пилят!
Сделал два перепоста этой статьи надеюсь вместе у нас получится остановить этот беспредел!
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Авторский проект о прогрессорском пути Нижнего Новгорода и особом нижегородском образе жизни. Пояснения дают нижегородский культуролог Сергей Дресвянников (nnrusp@gmail.com)
и историк Петр Кузнецов (petr.kuznetsov@gmail.com).
и историк Петр Кузнецов (petr.kuznetsov@gmail.com).