Актуальная тема

В Н.Новгороде готовится рейдерский захват садовых участков?

10 августа 2012 г. сотрудники нижегородского управления административно-технического контроля (АТИ) по прямому поручению сити-менеджера О.Кондрашова совершили объезд садоводческих товариществ Нижегородского района с целью выявления нарушений. В это не было бы ничего примечательного, если бы не участие в этом мероприятии огромного количества специально приглашенных журналистов электронных и печатных СМИ. Председатель одного из садоводческих товариществ М.Попова, а также садоводы, считают, что эта кампания была инсценирована для того, чтобы подготовить рейдерский захват садов и разворачивание на их месте коммерческой застройки. Ведь сады находятся практически в центре города…Особо пристально инспекция проверяла сады Нижегородского района Н.Новгорода. Эти садовые участки расположены в районе улиц Яблоневая, Усилова, Деловая. Выше от улицы Деловой расположен торговый центр «Фантастика» и новостройки микрорайона «Медвежья долина», все эти объекты построены компаниями, принадлежащими мэру Н.Новгорода О.Сорокину. Зеленая зона садов расположена посередине между «Фантастикой», «Медвежьей долиной» и существующей застройкой на Усиловского микрорайона. Сады занимают площадь в несколько гектаров, и застройщики давно ждут удобного момента вырубить их все и построить там свои торговые центры и элитные многоэтажки. Такая участь уже постигла, например, сады в районе улиц Оранжерейная и Тимирязева в Советском районе. В 2010 г. на месте садов появился строительный котлован. Владельцы садов в Нижегородском районе считают, что теперь пришла их очередь…Мария Попова является председателем садоводческого товарищества на протяжении многих лет. Она рассказала, что садоводческие товарищества бесконечно проверяют - пожарники, милиция, администрация района, АТН области, АТИ города, в общем, для садоводов это привычно. Но такого, как 10 августа, не было никогда….По садам Нижегородского района («Старшие офицеры» и «Пионер») АТИ отработала по полной. Марию Попову с утра вызвал инспектор АТИ в добровольно-принудительном порядке. Прибыв на место, Мария встретила не только инспектора, но десятка два журналистов, которые буквально вылезли из кустов.Тут же нашлись кучки мусора, дырявые заборы, на фоне которых репортеры стали снимать Марию, причем мусор это был бытовым, и его вполне могли оставить прохожие, не имеющие никакого отношения к садам. Однако это не помешало начальнику отдела Управления административно-технического контроля по Нижегородскому району Александру Криводубскому заявить журналистам о том, что в садовых товариществах Нижегородского района Нижнего Новгорода сложилась неблагополучная ситуация в сфере благоустройства. Об этом он заявил на встрече с журналистами после объезда 10 августа и это было ретранслировано всеми нижегородскими телеканалами, интернет-сайтами, газетами. Причем подано это было с одним смыслом: раз в садах мусорят, а договора на вывоз мусора не заключены - сносить эти сады и начинать тут строительство, и все дела.Как Мария Попова, у которой за плечами опыт работы помощником депутата и правозащитника, так и многие владельцы садов считают, что эта акция нижегородской администрации и АТИ имеет целью лишь одно: оправдать в глазах общественности готовящийся рейдерский захват территории городских садовых участков. Земля под подходящим предлогом (например, «неиспользование» или «ненадлежащее оформление» - не все прошли «дачную амнистию») будет изъята и отдана застройщикам.Мы не выступаем в защиту тех граждан, кто мусорит у себя в садах. Мы хотим обратить внимание общественности на тот факт, что садоводческие товарищества в Нижегородском районе – это «зеленые легкие» как района, так и всего города. Нижегородский район – один из самых насыщенных автотранспортом, поэтому уровень загазованности воздуха в этом районе очень высокий. Нормативы по зеленым насаждениям в Нижегородском районе не выполняются, а Генплан города, принятый в 2010 году, предусматривает снижение количества зеленых насаждений за счет их вырубки ради строительства различных коммерческих объектов и расширения автомобильных трасс. Поэтому садовые массивы выполняют роль парков и скверов, это «легкие», которые дают кислород всему району. Даже если какой-либо садовый участок замусорен, или хозяева в нем не появляются, деревья в нем стоят и выполняют свою тихую работу: очищают воздух от выхлопных газов автомобилей, дарят людям кислород. Если сейчас вырубить эти зеленые массивы и построить на их месте бетонные многоэтажки, то мы потеряем гораздо больше, чем приобретем. Ничто не вернет свежий воздух, зеленая зона будет безвозвратно утрачена ради прибыли застройщиков. С точки зрения экологии, а также и здравого смысла, нельзя уничтожать эти сады, люди, в отличие от застройщиков, это понимают, и готовы бороться за их сохранение.